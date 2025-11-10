En la antesala de las tormentas, el AMBA mostrará este lunes 10 y martes 11 de noviembre clima cálido con máximas que tocarán los 30° C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un nuevo período de inestabilidad que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la segunda semana de noviembre 2025.

Tras la salida del frente frío que delineó las condiciones climáticas de los primeros días del mes, ahora será el turno del calor combinado con chances altas de tormentas.

Alerta de tormentas, ¿cuándo llueve en el AMBA?

De acuerdo al modelo climatológico elaborado por el SMN y actualizado este lunes, las localidades del AMBA experimentarán el martes 11 de noviembre fuertes tormentas de nivel amarillo en la escala de alertas.

El fenómeno se acentuará en horas de la tarde/noche y podrá estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída granizo. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", amplió.

Mismo escenario se repetirá en la zona sur de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza; oeste de Rio Negro y casi la totalidad del territorio pampeano y de la provincia de Buenos Aires.

Vuelve el calor al AMBA y las máximas tocarán los 30° C

En la antesala de las tormentas, el AMBA mostrará este lunes 10 y martes 11 de noviembre clima cálido con máximas que tocarán los 30° C. Sin embargo, un frente frío avanzará desde el norte de la Patagonia hacia las provincias centrales, desplazando y regenerando áreas de precipitaciones desde el miércoles 12.

Pronóstico del tiempo semanal para el AMBA

Lunes 10 de noviembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 27° C

Martes 11 de noviembre

Chaparrones / Tormentas aisladas

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 27° C

Miércoles 12 de noviembre

Algo nublado

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 26° C

Jueves 13 de noviembre

Despejado

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 26° C

Viernes 14 de noviembre

Algo nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 29° C

Sábado 15 de noviembre

Parcialmente nublado