Clima en Buenos Aires con alerta amarilla: a qué hora llueve hoy 11 de noviembre

Tras un inicio de semana caluroso, el pronóstico del tiempo cambió drásticamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a la región y a otras provincias del país durante este martes 11 de noviembre.

El SMN anticipa que las lluvias llegarán de manera intermitente durante la tarde y se intensificarán hacia la noche del martes. También se prevén ráfagas de viento del este de hasta 59 km/h y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 grados.

A qué hora llueve hoy en Buenos Aires y qué zonas están bajo alerta

El organismo informó que la inestabilidad comenzará durante la tarde con un 10% de probabilidad de lluvias, que aumenta gradualmente a un 70% hacia la noche. Las áreas más afectadas serán la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, aunque la alerta se extiende a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Río Negro. En esa línea, Alpio Costa, meteorólogo, explicó que las lluvias llegan "entre el final de la tarde y la noche", lo que podría indicar presencia de precipitaciones a las 19 horas

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles o postes eléctricos, y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Además, se aconseja contar con una mochila de emergencias con linterna, radio y documentos importantes.

Cuándo mejora el tiempo y cómo sigue la semana

El mal tiempo será pasajero. Según el SMN, el miércoles volverá la estabilidad con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 14 y 26 grados. El jueves se espera sol pleno, y el viernes podría convertirse en el día más caluroso de la semana, con máximas cercanas a los 30 grados.

Para el sábado, se espera un nuevo pico de calor de más de 32 grados, seguido por el ingreso de un frente frío en la noche, que podría generar nuevas lluvias aisladas y un descenso de temperatura.