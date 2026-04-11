Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 11 de abril de 2026

Lluvias en Rosario.

El tiempo en la provincia de Santa Fe vuelve a ubicarse este sábado 11 de abril de 2026 en el centro de la escena meteorológica, con un escenario marcado por lluvias, tormentas aisladas y cambios bruscos en la temperatura. Tanto en Rosario como en la capital provincial, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con nubosidad variable y momentos de inestabilidad.

De acuerdo al organismo climático, la combinación de humedad elevada y el ingreso de aire más frío genera condiciones propicias para precipitaciones intermitentes. Si bien no es un evento extremo generalizado, las tormentas podrían intensificarse por momentos, especialmente durante la tarde y la noche.

Este tipo de inestabilidad no es inusual para abril. El otoño en la región centro del país se caracteriza por la alternancia entre jornadas húmedas e ingresos de aire más frío.

El escenario actual responde a ese patrón: lluvias breves pero intensas, seguidas por mejoras rápidas. Sin embargo, la recomendación sigue siendo la misma: precaución ante tormentas aisladas que, aunque no generalizadas, pueden generar complicaciones puntuales.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario este sábado

En la ciudad del monumento a la bandera, el sábado se presenta con una temperatura máxima de 24° y mínima de 14°. La mañana comienza mayormente nublada, pero aparecen lluvias y tormentas aisladas con probabilidades hacia la tarde que oscilan entre el 10% y el 40%, intensificándose hacia la noche.

Pronóstico de Rosario.

El domingo, en cambio, muestra una mejora clara: cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas que subirán hasta los 26°. El lunes continuará estable, consolidando una tendencia más seca y templada.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe este sábado

En la capital provincial, el panorama es similar pero con una leve diferencia en las temperaturas. Para este sábado se espera una máxima de 24° y mínima de 14°, con tormentas aisladas durante la tarde y una mejora hacia la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

El domingo traerá condiciones más agradables, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27°, mientras que el lunes seguirá estable, con registros cercanos a los 26° y sin precipitaciones.

Las recomendaciones para el clima del sábado