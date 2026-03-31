Alerta por calor en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el clima este martes 31 de marzo de 2026

El calor no da tregua en el centro del país y vuelve a encender señales de alerta en la provincia de Santa Fe. Este martes 31 de marzo de 2026, las ciudades de Rosario y capital provincial registran temperaturas elevadas, con máximas que alcanzan los 32 y 33 grados, respectivamente; en una jornada marcada por la humedad y la sensación térmica en ascenso.
De acuerdo a los pronósticos difundidos en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio de la semana combina estabilidad, cielo parcialmente nublado y calor sostenido. Sin embargo, hacia el jueves anticipan un cambio de condiciones, con probabilidad de lluvias y tormentas que podrían traer algo de alivio.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes
En Rosario, el martes se presenta con una temperatura máxima de 33° y mínima de 23°. La jornada se mantiene estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. El calor se concentra especialmente durante la tarde, con marcas cercanas al pico diario.
Para el miércoles 1° de abril, las condiciones serán similares: máxima de 31° y mínima de 21°, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias. El cambio llegará el jueves 2, cuando se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la noche, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.
Santa Fe capital: cómo sigue el clima este martes
En esta ciudad, el panorama es casi calcado. Este martes se espera una máxima de 32° y una mínima de 22°, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día. La estabilidad climática se mantendrá también el miércoles, cuando el termómetro podría trepar hasta los 33°.
Recién el jueves aparece la posibilidad de lluvias leves, con probabilidades bajas (entre 0% y 10%), pero suficientes para anticipar un cambio de aire que podría moderar las temperaturas hacia el fin de la semana.
Las recomendaciones por el calor de este martes en Santa Fe y Rosario
- Evitá la exposición al sol entre las 11 y las 17, cuando la radiación es más intensa.
- Hidratate constantemente: tomá agua incluso sin tener sed.
- Usá ropa liviana, clara y de algodón para reducir la sensación térmica.
- Aplicá protector solar (FPS 30 o más) y renovalo cada 2 horas.
- Permanecé en lugares frescos o ventilados; si es posible, con aire acondicionado o ventilador.
- Reducí la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.
- Priorizá comidas livianas como frutas, verduras y alimentos frescos.
- Prestá especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
- No dejes personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.
- Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza o agotamiento, buscá atención médica.