Alerta por calor en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el clima este martes 31 de marzo de 2026

Calor en Santa Fe.

El calor no da tregua en el centro del país y vuelve a encender señales de alerta en la provincia de Santa Fe. Este martes 31 de marzo de 2026, las ciudades de Rosario y capital provincial registran temperaturas elevadas, con máximas que alcanzan los 32 y 33 grados, respectivamente; en una jornada marcada por la humedad y la sensación térmica en ascenso.

De acuerdo a los pronósticos difundidos en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio de la semana combina estabilidad, cielo parcialmente nublado y calor sostenido. Sin embargo, hacia el jueves anticipan un cambio de condiciones, con probabilidad de lluvias y tormentas que podrían traer algo de alivio.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En Rosario, el martes se presenta con una temperatura máxima de 33° y mínima de 23°. La jornada se mantiene estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. El calor se concentra especialmente durante la tarde, con marcas cercanas al pico diario.

Para el miércoles 1° de abril, las condiciones serán similares: máxima de 31° y mínima de 21°, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias. El cambio llegará el jueves 2, cuando se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la noche, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Pronóstico de Rosario.

Santa Fe capital: cómo sigue el clima este martes

En esta ciudad, el panorama es casi calcado. Este martes se espera una máxima de 32° y una mínima de 22°, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día. La estabilidad climática se mantendrá también el miércoles, cuando el termómetro podría trepar hasta los 33°.

Recién el jueves aparece la posibilidad de lluvias leves, con probabilidades bajas (entre 0% y 10%), pero suficientes para anticipar un cambio de aire que podría moderar las temperaturas hacia el fin de la semana.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones por el calor de este martes en Santa Fe y Rosario

Evitá la exposición al sol entre las 11 y las 17 , cuando la radiación es más intensa.

, cuando la radiación es más intensa. Hidratate constantemente: tomá agua incluso sin tener sed.

tomá agua incluso sin tener sed. Usá ropa liviana, clara y de algodón para reducir la sensación térmica.

para reducir la sensación térmica. Aplicá protector solar (FPS 30 o más) y renovalo cada 2 horas.

(FPS 30 o más) y renovalo cada 2 horas. Permanecé en lugares frescos o ventilados; si es posible, con aire acondicionado o ventilador.