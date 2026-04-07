A qué hora llueve hoy en CABA y el Conurbano: así será el clima el martes 7 de abril

Siguen las lluvias en CABA y el Conurbano: así será el martes 7 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 7 de abril en Buenos Aires y alrededores. Este martes, se estima que continuarán las lluvias aisladas durante todo el día -principalmente en horas de la tarde- con temperaturas relativamente frescas: la mínima comenzará en 18°C y se elevará hasta alcanzar los 21°C de máxima.

El pronóstico del clima para el martes 7 de abril 2026 en CABA, según el SMN

El clima en CABA, martes 7 de abril 2026 según el SMN.

Hasta cuándo sigue la lluvia: el pronóstico extendido del SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el resto de la semana y confirmó que las lluvias continuarán hasta el próximo miércoles. De acuerdo a los especialistas, se espera:

Miércoles 8: por la mañana el cielo se encontrará mayormente nublado y llegarán los chaparrones en la tarde, hasta la noche. La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y los 22°C de máxima.

por la mañana el cielo se encontrará mayormente nublado y llegarán los chaparrones en la tarde, hasta la noche. La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y los 22°C de máxima. Jueves 9: el día comenzará parcialmente nublado y se despejará por la tarde, mientras que la temperatura estará fresca al oscilar entre los 14°C de mínima y los 23°C de máxima.

Viernes 10: el cielo se mantendrá despejado y la temperatura baja entre una mínima de 13°C y una máxima de 23°C.

el cielo se mantendrá despejado y la temperatura baja entre una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. Sábado 11: el cielo se mantendrá solo algo nublado durante todo el día y se elevará levemente la temperatura al ubicarse entre una mínima de 16°C y una máxima de 24°.

Las lluvias se mantendrán hasta el miércoles, de acuerdo al SMN

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.



En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal —que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio— es superior al 50%.

El reporte trimestral del SMN adelantó que el otoño 2026 será atípico

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.