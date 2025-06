Facundo Daniel Aguilar, el efectivo de la Policía Federal señalado por haberle disparado a Thiago Correa, el nene de 7 años que murió el viernes, declaró ante la justicia por primera vez tras el hecho sucedido en La Matanza. El policía, recibido hace sólo seis meses, disparó un total de 11 balas en menos de 9 segundos contra cuatro delincuentes que amenazaron con robarle. Uno de esos disparos, terminó en la cabeza del pequeño. Según su justificación, lo hizo porque pensó que a su madre "la mataban ahí mismo" y que "no la iba a ver nunca más".

Todo pasó el miércoles 4 de junio, durante la noche, alrededor de las 23, cuando un grupo de cuatro hombres se acercaron a Aguilar para robarle sus pertenencias. "Dame todo", le habrían dicho los delincuentes, a la par que le apuntaron con un arma en la cabeza. Su madre, que estaba con él al momento del hecho, también habría sido agredida.

Según su relato, Aguilar inmediatamente les entregó su mochila y su celular pero cuando vio que continuaron agrediendo a su mamá, decidió intervenir con su arma reglamentaria. "Me apuntó a la cara y me dijo: ‘Dame todo o te mato’. A mi mamá la tironeaban del pelo y la apuntaban también. Yo no me resistí, les di mi mochila y el celular. Pero cuando vi que a mi vieja la seguían maltratando, pensé que la iban a matar", relató el efectivo ante la justicia.

De acuerdo a fuentes de la investigación, se supo que el arma que usaron los cuatro delincuentes -identificados como Brandon Corpus, Uriel Montenovo y Uriel Leiva- era de juguete. Por esta razón, se descartó la hipótesis de que el disparo que mató a Thiago haya sido provenido del revólver de los delincuentes.

El policía confesó que desconocía la presencia de Thiago y su padre a una cuadra de distancia, ambos -al igual que Aguilar- se encontraban esperando el colectivo. "Entre los agresores y yo no había nadie", explicó. Señaló además que "estaba oscuro y la iluminación era baja", justificándose en que "no se veía bien".

La reacción lo hizo disparar 11 veces en un lapso de nueve segundos, según reconstruyó la investigación. De los 11 tiros, varios llegaron a alcanzar a los delincuentes: seis impactaron en corpus causándole la muerte en el acto a uno de ellos, mientras que a Montenovo le provocó una grave herida en el abdomen -está internado en estado crítico- y el tercero alcanzó a Leiva en la pierna, causándole también una severa herida.

El desgarrador mensaje del padre de Thiago tras confirmar su muerte

"Estoy destrozado me dejaste hijito mío, te amo y te voy amar toda la vida", comienza el posteo en Facebook de Fabián Correa, el padre de Thiago.

Correa estaba junto a Thiago a una cuadra del lugar donde Aguilar disparó contra los delincuentes que intentaron robarle la mochila. Estaban esperando un colectivo cuando se dieron los hechos. Fabián tenía a su hijo sobre sus hombros cuando una bala lo alcanzó por la espalda, impactándole en la cabeza al menor de siete años.

De acuerdo a su testimonio, en el momento que la bala lo alcanza, él llegó a poner a su hijo en sus brazos. "Pa", fue lo último que le dijo el niño antes de perder la conciencia, cuando el hombre desesperado gritó pidiendo ayuda, hasta que un auto de un desconocido se frenó y lo llevó al hospital.

"Ahora sos mi angelito, te amo te amo hijo mío", dice al final de la publicación, acompañada de una foto los dos juntos.