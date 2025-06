Murió Thiago, el nene de 7 años baleado por la Policía Federal

Luego de estar internado en el Hospital de Niños de San Justo, Thiago Correa, el niño de 7 años baleado por la Policía Federal en un tiroteo con un presunto grupo de delincuentes, falleció por muerte cerebral. Horas atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una férrea defensa del oficial y responsabilizó a los delincuentes por lo sucedido, a pesar de que la bala que se llevó la vida del pequeño salió del arma reglamentaria. "Los responsables son los delincuentes", aseguró la ministra.

Así lo confirmó su papá, en la puerta del hospital. "Quiero informarles que Thiago falleció. Es muy doloroso para todos, más para nosotros dos -dijo al señalar a la mamá del niño-. Pido disculpas, gracias por estar, pero no puedo hablar más. Pido justicia, necesito justicia por Thiago. Esto se tiene que pagar", dijo entre lágrimas. "No sé a quién hacer responsable de esto, no lo sé, pedimos respeto", agregó la mamá.

