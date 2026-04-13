Caso Maitena: qué se sabe de la muerte de la adolescente encontrada en Las Heras

Los investigadores creen que Garófalo habría tomado el tren Sarmiento ramal Merlo-Las Heras y viajó hasta allí.

Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta el jueves 9 de abril en la localidad de Las Heras, a unos 40 kilómetros del domicilio familiar. La última vez que la vieron, se dirigía a la escuela junto con su hermana mayor, pero nunca ingresó al establecimiento. Inmediatamente, su familia inició una desesperaba búsqueda que culminó con la peor noticia: la joven se había quitado la vida por circunstancias que la Justicia aún investiga.

Los investigadores creen que Garófalo habría tomado el tren Sarmiento ramal Merlo-Las Heras y viajó hasta allí. El día de su desaparición, la familia informó que salió de la casa con una tarjeta SUBE, dinero en efectivo ($ 40.000) y había dejado su celular, algo inusual en la menor. Tras haberla encontrado sin vida, se conoció que Maitena había dejado nueve cartas destinadas a su familia y amigos, y también una serie de mails programados para que recibieran sus allegados.

¿Quién era Maitena Garófalo?

Maitena formaba parte del grupo scout Sagrado Corazón de Jesús, de la unidad Merlo. Ella se describía como una persona que amaba la lluvia y el invierno. Su cantante favorita era estadounidense Chappell Roan.

En los últimos días, a miles de usuarios les llegó un video que el grupo scout había compartido. Allí se puede ver a Maitena unas semanas atrás mientras formaba parte de un desafío que consistía en abrazar a un educador que la ayudó a creer en sí misma.

Cómo fue la desaparición de Maitena Garófalo

La adolescente había llegado hasta la puerta de a Escuela de Educación Secundaria N°16, ubicada en el centro de la localidad de Merlo, a las 7:10 del miércoles, pero habría puesto una excusa para no ingresar. Las cámaras de seguridad de la zona la registraron caminando por las calles de Merlo, primero cerca de las 8.20 en Bicentenario y Perú.

Vestía un pantalón jean azul claro y desgastad, un buzo color verde oliva, una campera negra y zapatillas blancas y negras. En su espalda cargaba una mochila cuadrada y beige. En todas las imágenes de sus últimos momentos con vida se la ve caminar sola, y se complementan con los testimonios de testigos que la vieron tanto en Merlo como en Las Heras.

Otros registros mostraron a Malena por otras calles de la zona, mientras seguía caminando segura hasta la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. Allí subió al tren de las 9:15 para dirigirse a Las Heras, donde fue encontrada en un descampado sin signos de violencia. De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, la joven murió por “asfixia mecánica por ahorcadura”.

Las cartas de despedida

La familia no sabía que Maitena había desaparecido hasta el miércoles al mediodía, cuando se les notificó que la menor no había ingresado a la escuela. En su casa se encontraron nueve cartas dedicadas a su familia y amigo, además de su celular con sus claves anotadas.

Los familiares y amigos habían convocado a una marcha y pegaron carteles en la localidad para que quienes la hayan visto aporten datos para encontrarla. “Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha”, contó Noelia, amiga de la familia, en diálogo con LN+. “No era una nena con ideas suicidas”, agregó.

La autopsia

El informe preliminar de la autopsia, realizado el último viernes por la mañana, confirmó que la causa de muerte de la joven fue "asfixia mecánica por ahorcadura". Además, un dato fundamental para los investigadores es que de las pericias "no surge la intervención de un tercero respecto de la mecánica del hecho", lo que refuerza la hipótesis del suicidio. Los agentes habían ubicado el cuerpo de la menor colgado de un árbol en una zona rural.

En tanto, el estudio forense determinó que el fallecimiento ocurrió entre 24 y 36 horas antes de la realización de la autopsia. Esto sitúa el momento del deceso entre la noche del miércoles 8 y la mañana del jueves 9 de abril. Durante ese lapso, las cámaras de seguridad la captaron caminando sola con paso decidido por distintas calles de Merlo antes de abordar el tren Sarmiento en la estación Kilómetro 34,5 con dirección a Las Heras.

A pesar de haber dejado su teléfono habitual en la casa, con la clave anotada para facilitar el acceso, la policía detectó que Maitena llevaba consigo un teléfono "de repuesto" que está siendo peritado. En su dispositivo principal, se hallaron contactos de personas en el extranjero con las que había entablado chats a través de videojuegos online.

¿Cómo sigue la causa?

Si bien inicialmente circuló la versión de que personas desde el exterior podrían haberla instigado a tomar la decisión, esta hipótesis fue descartada por inexistencia de pruebas. Por ahora, intervienen la UFI N°8 de Morón y la UFI N°3 de Mercedes para terminar de dilucidar las causales del hecho.

Si vos o algún familiar o allegado atraviesa una crisis emocional, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (Capital y GBA) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.