Caso Maitena Garófalo: la Justicia analiza posibles contactos previos a la muerte en su celular

En la tarde del jueves fue hallada muerta Maitena Luz Rojas Garófalo en la localidad de Las Heras, la adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida desde el miércoles en el partido bonaerense de Merlo.

La familia de la joven había denunciado su desaparición después de ausentarse en la escuela. Su hermana, tres años mayor, había ido hasta la institución con ella, pero descubrieron que Maitena nunca ingresó. Había dejado el celular en su casa y tenía con ella 40 mil pesos en efectivo.

El operativo de búsqueda contó con la participación de miembros del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Merlo.

El dato clave que apareció en la investigación

El fiscal Nicolás Filippini, de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, fue quien había ordenado el peritaje del celular y de otros dispositivos de la adolescente. De allí se obtuvieron los números de larga distancia que tenían contacto con Maitena a través de grupos.

“Descubrimos que gente de la cual no sabemos edad ni sexo, porque llevan nombres ficticios, indujo a que se fuera en forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros de países limítrofes”, explicó la madre de la menor en un grupo escolar.

La tarjeta SUBE de la adolescente se había activado por última vez en Las Heras, motivo por el cual la investigación se había trasladado allí. Maitena fue encontrada ahorcada en un árbol en esa localidad, a unos 40 kilómetros del domicilio familiar.

Qué fue lo que pasó con Maitena Garófalo

Al momento de su desaparición, Maitena vestía un buzo color verde oliva, pantalón de jeans azul desteñido, zapatillas color negro y mochila color beige. Su hermana, tres años mayor, la había dejado en la puerta de la Escuela N°16.

Maitena le había dicho que "iba a saludar a una amiga", pero al mediodía la mamá de ambas, Gabriela, fue a retirarlas y supieron que la adolescente nunca había ingresado en la institución.

Había dejado el celular en su casa y fue allí donde encontraron los contactos con teléfonos de países extranjeros, que la habrían inducido a escapar de su casa. En una cámara de seguridad de la zona la adolescente fue registrada por última vez, cerca de las 8:20 de la mañana. Caminaba sola y con la mochila puesta, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.