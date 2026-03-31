Una mujer se tiró del cuarto piso del Hospital Churruca: qué se sabe hasta el momento

El Hospital Churruca se vio conmocionado esta tarde luego de que una mujer, de 49 años, se tirara desde el cuarto piso con la intención de terminar con su vida. La paciente había ingresado a la institución este martes por un episodio depresivo grave y tenía antecedentes psiquiátricos.

No era la primera vez que intentaba quitarse la vida, ya lo había intentado en octubre del año pasado. Según C5N, la mujer sería familiar de policías y subió al cuarto piso, debido a que se encontraba en un espacio en el que transitan personas con problemas de salud mental y todos los ventanales estaban encerrados.

Cómo se encuentra la mujer

Hasta el momento, la mujer permanece bajo atención médica y con pronóstico reservado, luego de haber saltado del cuarto piso y caer en el techo del ingreso, sin llegar al suelo de planta baja. Quedó tendida y de inmediato se desplegó un importante operativo de rescate.

La víctima había ingresado a las 12:30 de este martes para ser asistida por un episodio depresivo grave. Tras el intento de suicidio, fue internada en el hospital de Parque Patricios.

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