Ya rige el paro de colectivos por 24 horas convocado por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y el gremio que conduce Roberto Fernández adelantó que el próximo paso podría ser una medida de fuerza por tiempo indeterminado, en caso de que el sector empresarial y el Gobierno nacional de Javier Milei no tomen medidas en el asunto para resolver el conflicto en el marco de las paritarias 2025.

En declaraciones a El Destape 1070, fue el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, quien adelantó un posible "paro (de colectivos) por tiempo indeterminado" si no hay una mejora en oferta salarial a los gremios, que reclaman un salario inicial de $1 1.700.000 para los choferes. "Qué se preparen", remarcó el dirigente gremial.

Gusso dialogó con Mariano Martín y allí remarcó que los trabajadores tienen "gastos, como alquileres, autos, vestimenta, queremos comernos un asado el domingo, no queremos ser esclavos". "No queremos dejar de tener sindicatos en la República Argentina". Apuntó contra Milei, "ya que si no marcás la tarjeta, no cobrás" y porque "se metió con el gremio más fuerte del país. "Vamos al paro y será por tiempo indeterminado si el Consejo Directivo (de la UTA) lo establece".

Paro de colectivos por tiempo indeterminado: qué dijo la UTA

El secretario Gremial de la UTA recordó que ya se terminó el tiempo de la conciliación obligatoria, que dictó la Secretaría de Trabajo a principios de abril y que impidió que el gremio se sumara al paro general de la CGT del último 10 de abril.

"Las bases están pidiendo al consejo directivo nacional que si hoy no le hacen un llamado a Roberto Fernández (titular de la UTA), que no hagan una promesa... si no aparece la plata queremos un paro por tiempo indeterminado", advirtió Gusso en declaraciones a AM530.

Además, en otras declaraciones a La Patriada, evaluó estar "muy contento" por el acatamiento de la medida a nivel nacional.

En ese sentido, puso de ejemplo lo que sucede en DOTA, una de las empresas que decidieron no plegarse al paro y descontarle el día a los choferes que no trabajen.

"En el grupo DOTA, que es donde tiene acciones el presidente Milei, la gente que no paró en el paro general por miedo a los despidos, no sacaron colectivos hasta hace un ratito", detalló Gusso.

En paralelo, el vocero de la UTA, Mario Calegari, expresó que pese a cambios de funcionarios en el Gabinete, "la política del Gobierno es dar aumentos salariales inferiores a la inflación". También adelantó que "habrá un plan de lucha" si no se resuelve el conflicto.

"Puede cambiar algún funcionario pero la política es una sola. La política del Gobierno es estar en este momento con aumentos salariales inferiores a la inflación", se quejó Calegari en diálogo con El Destape 1070.

Consultado sobre cómo seguirá el reclamo después del paro, planteó: "Si no se resuelve de esta forma, habrá un plan de lucha".

La postura de los empresarios de transporte

El director de la empresa DOTA, Marcelo Pasciuto, confirmó que no le pagan el día de trabajo a aquellos choferes que deciden sumarse a la medida de fuerza del gremio. La sanción implica no cobrar una suma de entre $30.000 y $40.000, que varía según antigüedad. Pese a esto, argumenta la existencia de "libertad de trabajo".

"El que quiera trabajar, trabaja, y el que quiere hacer el paro lo puede hacer", dijo Pasciuto en diálogo con este medio. Sin embargo, explicó que hay consecuencias para quienes eligen parar. "El día ausente no es pago. Varía según la antigüedad. La libertad de trabajo está, después cada uno asume su responsabilidad", detalló.

En tanto, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, destacó como "un esfuerzo" el aumento de $100.000 que ofrecieron las empresas de transporte y que fue rechazado por el gremio.

“Las empresas hicieron su esfuerzo, se ofreció pasar de $1.200.000 a $1.300.000”, dijo Fusaro en diálogo con La Red. Desde UTA pretenden un salario básico de $1.700.000

Si bien admitió que "es difícil perder el día" de trabajo para los choferes que deciden plegarse al paro, cuestionó la medida al indicar que "no ayuda para nada" a la discusión salarial. "Nos tenemos que ver la cara al otro día con menos recursos que antes", agregó.

La actitud del Gobierno frente al paro

En plena medida de fuerza, y al igual que lo hizo en el último paro de transporte, el Gobierno nacional volvió a difundir la línea telefónica 134, en la que se pueden realizar denuncias de "extorsión" a trabajadores para obligarlos a sumarse a la protesta.

"Si querés trabajar y te están extorsionando, amenazando o usando la violencia para obligarte a parar, no estás solo. Podés hacer la denuncia y vamos a actuar", compartió el Ministerio de Seguridad en su cuenta de la red social X.

Mientras un grupo de choferes de la Línea 60 se congregaron en la colectora de Autopista Panamericana en Ingeniero Maschwitz para luego protestar en Puente Saavedra, desde el Ministerio de Seguridad remarcaron la vigencia del protocolo antipiquete para liberar trazas de la vía pública obstruida en manifestaciones.

"Está muy bien el derecho de huelga y a manifestarse, pero no podés avanzar sobre los derechos de los demás", señaló el director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, en diálogo con La Nación+.