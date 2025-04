La UTA negocia a contrarreloj con la amenaza de un nuevo paro en el horizonte

En tiempo récord las cámaras empresariales y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) definieron que no hay punto de acuerdo en la negociacion paritaria convocada para esta tarde y minutos después de las 16hs definieron un cuarto intermedio hasta mañana martes. La definición de un paro de colectivos se aplaza así un día.

Una vez más el incremento que reclaman los choferes está atado, dicen los empresarios, a un aumento del pasaje dispuesto por el Gobierno Nacional o por el aumento de los subsidios. Los empleadores nucleados en las cámaras AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA acudieron con sus planillas de costos en rojo.

Son 103 líneas que tienen pasaje congelado desde agosto del año pasado y la secretaria de Transporte no prevé incrementarlo durante el mes próximo. Distinto es el escenario para los 31 ramales que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires y los más de 200 que lo hacen en la Provincia. Todos ellos tendrán un aumento al usuario de hasta el 6% desde este jueves 1 de mayo.

La UTA podría avanzar con la definición de una medida de fuerza para este miércoles que coincida con la marcha de la CGT hacia el monumento al trabajo en reclamo por la situación de los empleados en la era Milei.

La solución de fondo depende de la administración nacional ya que debe definir si convalida un incremento del boleto al usuario o si habilita una erogación de mayores subsidios. Los empresarios, convertidos en intermediarios, aseguran que no tienen fondos con los cuales solventar cualquier grado de aumento salarial.

Arbitrados por el ministerio de Trabajo y de manera virtual mañana en horario a definir volverán a encontrarse las partes sin ninguna posibilidad en el horizonte de mejorar la oferta salarial.

El reclamo sindical es llevar el sueldo desde los 1.200.000 actuales a 1.700.000 pesos. “La idea del Gobierno es no dar aumento. Ni un peso porque no hay inflación”, se queja un referente ante El Destape. A diferencia de otras paritarias donde el tándem Milei Caputo no homologan aumentos que superen la pauta salarial del 1%, en este caso dejan que el conflicto escale sin el financiamiento que las empresas de colectivos reclaman. “Los colectivos están podridos, el servicio es un desastre porque el Estado no aporta”, señalan en el gremio.

Es una historia repetida desde que llegó el gobierno libertario. Transporte se corrió y periódicamente la UTA presiona con una medida de fuerza para que se habiliten los fondos. En diciembre se llegó a un momento crítico y las empresas pagaron el aguinaldo en hasta 3 cuotas. Hoy ratifican que hay un desfase del 40% entre sus ingresos y la estructura de costos.

El 28 de marzo iba a llevarse adelante un paro de colectivos en la zona metropolitana pero el gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por el término de 15 días. Aquella maniobra evitó que los conductores de micros se plegaran al paro general de la CGT. Hoy la entidad gremial no tiene limitante para avanzar con una medida de fuerza que podría ocurrir esta misma semana.