Los nuevos pañales son anatómicos, elastizados y de alta absorción.

El PAMI está celebrando un hito enorme: superó los 50 millones de pañales entregados en todo el país. Esta cifra récord es gracias a un nuevo sistema de distribución que elimina intermediarios.

Ahora, los afiliados reciben el producto directamente en su domicilio, y esta cifra representa más de 540 mil envíos concretados a lo largo y ancho de Argentina. La tasa de entregas exitosas supera el 85%, demostrando la eficacia del programa.

¿Cómo son los nuevos pañales que entrega el PAMI?

Los nuevos pañales son anatómicos, elastizados y de alta absorción. Cumplen con todos los criterios de calidad establecidos por la ANMAT para garantizar tu seguridad.Este cambio mejora significativamente la vida de los afiliados. La calidad del insumo era una queja frecuente en el sistema anterior. Hoy, el PAMI asegura que sus pañales son de primera línea. Un detalle que hace una gran diferencia en el día a día.

Si todavía estás recibiendo los pañales viejos, tenés que saber algo. Podés pedirle a tu médico que te recete los nuevos. Es tu derecho acceder a los productos de mejor calidad que el instituto tiene disponible para vos.

Paso a paso: así es el nuevo sistema de entrega a domicilio

El proceso no podría ser más sencillo. Una vez que tenés la prestación aprobada, el PAMI activa el envío. No tenés que hacer ningún trámite extra para gestionar la entrega. El servicio de logística agenda la visita a tu domicilio registrado.

El trámite es gratuito y el envío se hace directo a tu casa.

Lo más importante es verificar que tu dirección esté correcta. Si el cartero no te encuentra, se programa una segunda visita. Para evitar demoras, es clave que tus datos estén actualizados en el sistema. Un simple paso evita muchos problemas.

¿Cómo corroborar tu dirección? Es muy fácil. Podés llamar al 138, opción 0, para hablar con PAMI Escucha. También podés acercarte personalmente a la agencia más cercana a tu hogar. Ellos te ayudarán a confirmar o modificar tu información.

La clave del nuevo método: eliminar intermediarios y tener trazabilidad

El gran logro de este programa fue cortar con la cadena de intermediarios. Antes, el proceso era más engorroso y propenso a inconvenientes. Ahora, el PAMI tiene control sobre toda la distribución, del centro a tu puerta.

Esto permite la trazabilidad completa del producto. Saben dónde está cada paquete en todo momento. Este manejo eficiente asegura que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados. Se terminaron las dudas sobre si el insumo va a estar disponible.

Podés verificar tu dirección llamando al 138 o yendo a una agencia.

¿Quiénes tienen derecho a recibir los pañales del PAMI?

La prestación está dirigida a todos los afiliados que la hayan solicitado y tengan la indicación médica correspondiente. No es necesario cumplir con un requisito extra más allá de la receta. Tu médico evalúa la necesidad y prescribe el producto.

Si tenés dudas sobre si te corresponde, podés consultar directamente. Comunicate con PAMI Escucha al 138 o visitá una agencia. Ellos te van a informar sobre los pasos a seguir para iniciar la solicitud de la prestación.