Crimen en la fiesta del asado: quién era el hombre que murió al proteger a su hijo

Un hombre fue asesinado de un cuchillazo durante la última edición del Campeonato Nacional Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca en Zapala, provincia de Neuquén. Identificado como Milton Rezuc, de 55 años, fue atacado cuando intentó defender a su hijo, de 25, que era golpeado por dos personas.

Rezuc murió 20 días después de haber sido apuñalado durante la celebración que se realiza en el Paseo La Estación. Sufrió una grave herida vascular y en el colon, por lo que permaneció internado desde entonces.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:15 de la madrugada del 7 de marzo en el predio ubicado entre las calles Avellaneda y Zeballos, de la localidad neuquina. Según reconstruyó la investigación, el episodio empezó cuando el agresor, acompañado de otro hombre, empezó a golpear al hijo de la víctima y a un amigo en pleno evento.

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, solicitó la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar si, efectivamente, falleció a causa del ataque o su deceso fue producto de otra circunstancia. Luego de tener el informe forense, determinará si el único detenido, K.F.M., será imputado por el homicidio o no.

Cómo fue el ataque

Al advertir la agresión contra su hijo, la víctima intervino para protegerlo y fue en ese momento que el agresor lo atacó con una cuchilla de 27 centímetros de largo en la zona abdominal.

El hombre fue asistido de urgencia por personal policial y trasladado a un centro de salud, donde falleció luego de tres semanas. Uno de los atacantes fue detenido y quedó imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa en carácter de autor. Ahora, con la muerte de Rezuc, se espera el cambio de carátula.

“Se espera que los resultados del examen forense estén disponibles este lunes”, confirmaron fuentes judiciales, lo que permitiría elevar la acusación a homicidio consumado y modificar las medidas cautelares vigentes contra el detenido, quien se encuentra con domiciliaria dada la falta de cupo en las unidades de la zona.

Por su parte, el juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos y fijó el plazo para cerrar la investigación en dos meses. Sobre el pedido de prisión domiciliaria, lo respaldó por 30 días. Ahora, las condiciones de arresto serán otro de los puntos que se reevaluarán en función del resultado de la autopsia.

El adiós a Milton Rezuc

La familia y allegados de la víctima compartieron sus mensajes de despedida en redes sociales. “¡Cuánto dolor dejaste, tío querido! Dales fuerzas a tus hijas, a tu hijo y a tu esposa. Hoy te reencontraste con los viejos", escribió en Facebook una de las sobrinas de la víctima.

“Un gran hombre, según toda la gente que lo conoció. Lo traté muy poco, pero tenía un puñado de gente que lo quiere mucho. Solo espero que se haga justicia y en el corto plazo. Dios te tome en sus brazos, querido Milton Albino Rezuc, y le dé consuelo a la familia”, posteó otra usuaria en la red social.

Mientras que una vecina de Zapala expresó: “Q.E.P.D. Milton Rezuc, partiste a los campos del cielo. Nos quedamos con los mejores recuerdos. Era una persona tan humilde de corazón que daba todo sin pedir nada a cambio, y el cariño a los chicos, en especial con nuestro hijo Jorgito, que les enseñó tantas cosas lindas del campo que siempre lo recordaremos. Mucha fuerza a su esposa, hijas e hijo”.