Nahir Galarza: "Vengo de tocar fondo, mi alma está lastimada"

La joven detenida expresó el mal momento que atraviesa por el hostigamiento mediático y el rol del exmanager de la familia, Jorge Zonzini, quien hizo trascender una foto suya y un video no oficial de la reconstrucción del crimen de Fernando Pastorizzo.

Nahir Galarza cumple condena perpetua en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná por el crimen de Fernando Pastorizzo -ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos-, y espera la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia luego de los aportes hechos por su abogada Raquel Hermida Leyenda, que señalan a su padre Marcelo Galarza como el asesino del joven.

“Vengo de tocar fondo y tocar fondo y tocar fondo. Empecé terapia. Estoy reviviendo cosas personales muy duras. Mi alma está lastimada. Pero sé que hay que atravesar la angustia para salir fortalecida, no queda otra, el tema es no quedarse en la tristeza, pero este tiempo me aislé, estoy muy para adentro, con decir que no hablaba con mis compañeras”, confesó Nahir a Infobae. Además de denunciar a su padre como el asesino de Pastorizzo, la joven de 23 años también acusó a su tío paterno por abuso.

“Es una etapa dura, en la que vengo haciendo frente a verdades que tenía calladas y pensé que nunca iban a salir, pero llegó la hora”, agregó Nahir que también contó la violencia de género que sufría por parte de Fernando. “Pero es preferible sacar la verdad antes que guardarla y que haga más daño. Sé que el dolor que tengo lo voy a atravesar y saldré mejor”, completó.

En este marco, su abogada remarcó que a la joven "la hicieron cargo de un crimen que no cometió y además el padre no actuaba como debía hacerlo ante su hermano presunto abusador". "Nahir le puso un ultimátum: si no hacía algo, no iba a recibirlo más”, remarcó Hermida Leyenda. Nahir no volvió a ver a su progenitor y tampoco lo saludó por el Día del Padre.

Por otra parte, la joven expresó su malestar por las “falsas noticias” que publicaron diversos medios sobre ella, como el video de la reconstrucción del crimen de Pastorizzo. En este marco, apuntó contra Jorge Zonzini, el exmanager de la familia a quien analiza demandar. “Estoy tan cansada que use mi nombre todo el tiempo. Conmigo ni habla. Sólo lo vi dos veces en cuatro años y medio, pero parece obsesionado conmigo”, remarcó Nahir.

"Me perjudica. Inventa noticias. Se cree dueño de mi nombre y de mi imagen. Jamás le conté nada personal. Por culpa de suya, por una foto que hizo circular, me pusieron más custodia para ir a estudiar. Yo quiero estar tranquila, no ser perseguida todo el tiempo", lanzó.

La joven hizo referencia a la reproducción de la fotografía en la que se la ve cruzando la calle para llegar a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Algunos medios de comunicación publicaron rápidamente la imagen, que de acuerdo a su abogada fue obtenida a cambio de dinero, y dieron a entender que la joven había recibido una suerte de beneficio, cuando en definitiva solamente cruzó la calle bajo custodia de una policía desde la Unidad Penitenciaria n° 6 de Paraná, en la que se encuentra detenida, para tomar clases de Psicología y del Profesorado de Música, como lo viene haciendo desde hace tres años.

En tanto, la joven espera que se anule el juicio por el que el 3 de julio de 2018, el Tribunal Oral de Gualeguaychú, presidido por el juez Mauricio Derudi, la condenó a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.

El video no oficial que muestra a Marcelo Galarza cómo el asesino de Fernando Pastorizzo

La reconstrucción animada publicada en las redes sociales por Jorge Zonzini, exvocero de Nahir y redactor del libro “El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático, muestra a Marcelo Galarza, padre de Nahir como el autor del crimen.

Según la reconstrucción no oficial, el hombre se despertó la noche en la que ocurrieron los hechos por los gritos y los golpes que provenían del cuarto de su hija. Luego, Nahir y Fernando salieron de la casa en la moto del joven y Galarza decidió seguirlos con su auto. Sabiendo dónde estaban ubicadas las cámaras de seguridad de la zona, Galarza se cruza con la pareja en una zona sin vigilancia. Allí obliga a Nahir a bajarse de la moto y él se sienta en el lugar del acompañante para inmovilizar al novio de su hija. “¿Qué te creías, que ser violento con mi nena te iba a salir gratis?”, le habría dicho a Fernando antes de dispararle el primer balazo por la espalda.

En las imágenes se ve que el hombre dispara nuevamente a Pastorizzo mientras este está en el piso y le da indicaciones a su hija para que regrese a la casa por un camino determinado. La joven se habría equivocado y una cámara la detectó por la calle, imágenes que fueron parte de la querella y fueron la prueba para acusarla como autora del crimen.