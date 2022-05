Nahir Galarza y la construcción de una "reclusa mediática"

Su abogada, Raquel Hermida, advirtió que la reproducción de contenido relacionado a la joven en los medios de comunicación afecta directamente a la joven. La letrada adelantó además que presentará otra denuncia sobre su padre, Marcelo Galarza. Cómo sigue la causa.

El hostigamiento mediático a Nahir Galarza, la joven de 23 años condenada a prisión perpetua por el crimen a balazos de Fernando Pastorizzo, sumó un nuevo capítulo esta semana con la reproducción de la fotografía en la que se la ve cruzando la calle para llegar a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Algunos medios de comunicación publicaron rápidamente la imagen, que de acuerdo a su abogada fue obtenida a cambio de dinero, y dieron a entender que la joven había recibido una suerte de beneficio, cuando en definitiva solamente cruzó la calle bajo custodia de una policía desde la Unidad Penitenciaria n° 6 de Paraná, en la que se encuentra detenida, para tomar clases de Psicología y del Profesorado de Música, como lo viene haciendo desde hace tres años.

El tratamiento mediático que se dio al caso desde el primer momento fue cuestionado en más de una oportunidad por la abogada de Nahir, Raquel Hermida, quien considera que su historia sirvió a muchos periodistas para “naturalizar el femicidio” y decir que “las mujeres lindas y jóvenes también matan”. Es decir, se buscó apoyar en algún punto el “ni uno menos” que surgió como rechazo a la ola verde y violeta que salió a las calles para reclamar políticas efectivas contra la violencia de género en los últimos años.

La historia de Nahir, la mujer más joven del país en haber sido condenada a prisión perpetua tras haber sido considerada autora del crimen ocurrido el 29 de diciembre de 2017, está atravesada por la violencia de género. Su madre cuenta con un botón de pánico, sobre su padre pesa una restricción perimetral y ella misma está impulsando una denuncia por abuso sexual infantil contra su tío, a la espera de que haya una condena firme en los próximos meses.

Por otro lado, la joven presentó también en enero de este año una sorpresiva denuncia contra su padre, Marcelo Galarza, acusándolo de ser el autor material del crimen de Fernando. “Yo no lo maté, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día", le dijo a su abogada y luego ratificó su denuncia ante la justicia de Gualeguaychú. Esa acusación fue luego rechazada por la Fiscalía a los pocos días.

En diálogo con El Destape, Hermida confirmó que en julio presentará una nueva denuncia contra su padre con nuevos datos de una investigación que llevó adelante su equipo. “Viajaré a Entre Ríos, radicaré una denuncia contra su padre, el fiscal de la causa Sergio Rondoni Caffa y los dos abogados que idearon la estrategia de inculpar a Nahir junto a su padre y con el aval del Ministerio Público Fiscal”, precisó.

El problema de fondo para Hermida es que “la perspectiva de género no existe en Gualeguaychú”. “Ellos solo quieren saber si lo mató o no lo mató, pero la realidad es que sabían que no fue ella. A Nahir le negaron los derechos primarios”, indicó la letrada, quien señaló algunas contradicciones en las que incurrió la fiscalía desde el principio de la investigación del crimen como cuando, por ejemplo, se decidió internarla tras el homicidio por miedo a que se suicide. “Entonces hay alguien que evidenció que se podía matar, pero los psicópatas no se suicidan”, agregó al referirse al perfil psicológico que la fiscalía había hecho sobre ella.

En ese sentido, advirtió que no se incluyó la participación de la causa de peritos especializados en género propuestos por la defensa, como Raúl Torre. “Nosotros ofrecimos eso como red de contención pero fue negado todo”, remarcó la abogada al asegurar que fue su padre el que “no quería que se supiera la verdad” y que inclusive llegó a agredirla verbalmente a través de tercero para que dejara de defender a Nahir.

El peso de ser una "reclusa mediática"

De acuerdo a la abogada, Nahir se vio muy perjudicada por la viralización de la foto y tuvo que ser medicada para poder dormir, bajo un cuadro de depresión. La exposición mediática indirecta que recibe Nahir tampoco la ayuda en su día a día en la unidad penitenciaria, dado que para sus integrantes "no es lo mismo tener a una reclusa mediática que una de perfil bajo", según explicó Hermida.

La abogada trazó un perfil de la joven que difiere mucho con el que se repitió hasta el hartazgo en los medios: ella la define como una persona de perfil bajo, sumisa, callada, que siempre trata de pasar desapercibida, mientras que a su alrededor "se venden sus fotos, sus audios como merchandising del lema 'las mujeres también matan".

"Con estas cosas ella vuelve a recordar todo lo vivido esa noche, donde su propio padre mata al hombre con el cual ella salía y con el que mantenía una relación, sin duda muy difícil para ambos, que son dos chicos con problemas, en tanto uno es hijo de un hombre con problemas de violencia de género y la otra es hija de un ex policía con grados altísimos de machismo y a quien no le importa la protección hacia su propia familia", enfatizó.

Cómo sigue la causa

Más allá de la denuncia que radicará Hermida, se espera aún la resolución de la Corte Suprema de Justicia al recurso de queja presentado por Nahir en noviembre del año pasado para revertir la sentencia en su contra. Desde la querella por parte de la madre del joven asesinado pidieron "no profundizar más de lo que ya se ha hablado" y esperan "el rechazo a este recurso". "Esa es nuestra expectativa, de confianza en la Justicia y no más de ahí", explicó en su momento Rubén Virué, abogado de la familia.



El recurso es la última vía de apelación para intentar revertir la condena, luego de que en marzo pasado, los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia rechazaran un pedido de "impugnación extraordinaria"; y en octubre último dejaron firme el fallo condenatorio y rechazaron otro recurso extraordinario federal presentado para que se revea y anule la condena. El recurso de queja se basa en "la falta de perspectiva de género" del proceso contra Nahir y sostiene que la investigación y el debate oral evidenciaron "graves negativas a la defensa," impidiendo "numerosas pruebas", indicó la abogada defensora de la joven.