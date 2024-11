Castas, traidores y cómplices: el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro hizo un análisis del escenario político en el que Javier Milei a un año de su asunción continúa midiendo positivamente en las encuestas pese a la baja del consumo y el aumento de la pobreza. Afirmó que esto es una muestra de la desigualdad de la sociedad y la profundización del sistema de castas donde los más ricos son más ricos y los pobres más pobres. En tanto, afirmó que Milei no lo hizo solo y depende de la complicidad de propios y ajenos.

“Ayer se conocieron los datos de ventas de supermercados de mayoristas y parece un dato rutinario, pero estos datos no tienen nada de rutinarios. Son inéditos, es muy difícil encontrar en la historia Argentina y en el mundo que durante todo un año la economía, las ventas y el consumo popular baja mes a mes. Pero, ¿cómo cierra eso con que todas las encuestas indican que Milei mide lo mismo que hace un año? Bueno, para mí eso habla de desigualdad”, comenzó planteando Navarro en su editorial en El Destape 1070.

En este sentido, afirmó que “se trata de una profundización mes a mes de las desigualdades” y planteó : “Es decir, si todos los meses Milei mide un poco más y todos los meses el total del consumo es un poco más bajo. ¿Quiere decir que todos los meses se expande la desigualdad?”.

En tanto, Navarro sostuvo que si bien se trata de un gobierno de los empresarios no alcanza para que gane porque “si no los empresarios hubieran gobernado toda la vida” y lanzó: “Acá lo que hay es un sistema de complicidad de intereses que ha llegado a naturalizar incluso que algunos gobernadores peronistas obren de la misma manera que cualquier personaje de La Libertad Avanza o que senadores y diputados que todos los días le dan un triunfo y se llenan la boca para afuera pero le permiten consolidar esta situación”.

“Entonces no es que nos encontramos un loquito y nos convirtamos en una sociedad de casta enormemente desigual, en la que hay un grupo de personas que se llenaron de guita este año con los negocios financieros y otro grupo que está muerto de hambre. No es Milei el que solamente dio impulso a estos locos que andan por la calle golpeando pobres, llamando a los negros de mierda. No fue Milei solo, nadie puede hacer esto solo, nadie puede generar y profundizar la desigualdad llenarle los bolsillos a unos y hambre, solo”, apuntó. Y cerró: “Acá tenemos una crisis de representación que nos va a llevar a una situación aún peor porque si esa mitad desprotegida no tiene representación, estamos en un problema tremendo y eso está pasando”.

“No es una cuestión de que se vayan todos, que es lo que va a proponer más de uno, es una cuestión de que haya una renovación profunda con gente que quiera a su pueblo, que sea honesta, que sea austera, que no sea cínica y que venga a pelear por los desposeídos y que venga a generar una sociedad igualitaria, que es la única sociedad que nos va a garantizar la paz”, completó.