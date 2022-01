Caso Nahír Galarza: enviaron la denuncia contra su padre a la Corte Suprema

La Justicia desestimó la acusación de Nahir Galarza contra su padre, pero la abogada de la joven la llevará a la Corte Suprema, que tiene que revisar la sentencia a cadena perpetua.

La fiscalía de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú desestimó la denuncia realizada por Nahír Galarza contra su padre por el crimen de su exnovio, Fernando Pastorizo, al considerar que ese homicidio por el que fue condenada la joven a prisión perpetua ya fue analizado en distintas instancias judiciales. De esta forma, la misma podrá llegar a la Corte Suprema de la Nación, como pretendía su defensa, en donde debe revisarse la sentencia.

"Se debe proceder a la desestimación in límine en relación a lo expresado de que sería Sr. Marcelo Galarza -padre de Nahir- el autor del homicidio de Fernando Pastorizzo, por haber sido tratado ese evento y ventilado en Juicio Oral y Público, y confirmado en diversas instancias superiores y estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", indica el dictamen fiscal publicado por Télam.

A poco de cumplirse cuatro años del crimen de Fernando Pastorizo, ocurrido el 30 de diciembre de 2017, Nahír Galarza pidió hablar con su abogada, Raquel Hermida Leyenda, en el penal donde está alojada, cumpliendo con la sentencia por el crimen de su exnovio.

"Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día", le pidió la joven a Hermida Leyenda, quien se presentó en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza por el homicidio de Pastorizzo.

En la misma presentación, la abogada también acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a Nahír Galarza.

Este nuevo movimiento fue desestimado por la Justicia enterriana, pero, en diálogo con El Destape, la abogada de la acusada, Raquel Hermida Leyenda, se refirió a la respuesta del fiscal que investiga el caso y afirmó: "Es solamente un trámite que preví. El fiscal me contesta que vaya a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación). No se desestima (la denuncia), se redirige hacia la Corte".

En esa línea, informó: "Necesitábamos está resolución como prueba de la denuncia interpuesta como hecho nuevo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación", que deberá revisar la sentencia.

El padre de Nahír Galarza desmintió a su hija: “Yo no lo maté”

Tras ser denunciado por Nahír, Marcelo Galarza, su padre, que fue señalado por la joven como el autor del hecho, rompió el silencio y negó las declaraciones de su hija.

“Yo no lo maté” aseguró Marcelo Galarza en diálogo con Infobae. “Me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino”, expresó.

En esa línea, el hombre consideró que el revés en el caso “se veía venir”, aunque insistió que no tuvo nada que ver con el asesinato de Pastorizzo ocurrido el 30 de diciembre de 2017. “Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo”, adelantó el policía.

“Yo no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido”, completó.