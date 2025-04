Murió el Papa Francisco: ¿es feriado nacional en Argentina?

Qué actividades cesarán por duelo por la muerte del Papa Francisco.

La muerte del Papa Francisco a los 88 años conmovió profundamente a la sociedad argentina y al mundo entero. Jorge Mario Bergoglio, nacido en el barrio porteño de Flores, fue el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, y su partida dejó una huella imborrable en millones de fieles. Tras confirmarse la noticia desde el Vaticano, el Gobierno nacional decretó siete días de duelo y ordenó izar la bandera a media asta en todos los edificios públicos del país.

Sin embargo, la gran incógnita que circula entre los ciudadanos es si se decretará un feriado nacional en su honor. Aún no hay una confirmación oficial, pero la Casa Rosada analiza la posibilidad de establecer una jornada no laborable para rendirle tributo a una de las figuras más emblemáticas de la historia contemporánea argentina. La decisión se conocería en las próximas horas, una vez que se definan los detalles del homenaje.

¿Argentina tuvo feriado por la muerte de otros Papas?

Cabe recordar que cuando falleció Juan Pablo II en 2005, Argentina no decretó un feriado. No obstante, en este caso podría haber una excepción: Francisco no solo fue el máximo referente de la Iglesia Católica, sino también un compatriota admirado por su cercanía con los más humildes, su defensa de la paz y su liderazgo espiritual global. Esa particularidad podría inclinar la balanza hacia un feriado extraordinario por única vez.

La despedida oficial al Sumo Pontífice se llevará a cabo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde se espera la presencia de líderes políticos y religiosos de todo el mundo. En ese marco, el Gobierno argentino evaluará si la fecha se tomará como feriado nacional, permitiendo que la ciudadanía participe del homenaje con actos, misas y otros gestos de reconocimiento en todo el país.

Algunas actividades eclesiásticas cesarán por la muerte del Papa Francisco.

Qué dijo la Oficina de Presidencia tras la muerte del Papa Francisco

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente lamentó profundamente el fallecimiento del Papa Francisco y destacó su rol histórico al frente del Vaticano desde 2013. “La República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de Su Santidad y le envía sus condolencias a la familia Bergoglio”, expresó el texto oficial.

Asimismo, el presidente Javier Milei resaltó “la incansable lucha del Papado de Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes”. También valoró su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede a través de sus gestos pastorales.

La figura del Papa Francisco trascendió lo religioso y se convirtió en un símbolo de humildad, justicia social y encuentro. En las próximas horas, Argentina podría darle un último adiós a su líder espiritual con un homenaje a la altura de su legado: un feriado nacional para recordarlo en paz y unidad.