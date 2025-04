El último pedido del Papa Francisco: qué fue lo último que dijo antes de su muerte.

El lunes 21 de abril de 2025, los portales del mundo amanecieron con la noticia de la muerte del Papa Francisco. El sumo pontífice murió a los 88 años, luego de luchar contra una neumonía bilateral La información trascendió por parte del Vaticano, que se convirtió en el centro de las miradas con el Cónclave reunido para la elección del próximo líder de la Iglesia Católica.

Su última aparición pública fue durante la misa de Pascua, celebrada horas antes de su muerte. Francisco dirigió la tradicional bendición “Urbi et Orbi” desde el balcón de la basílica de San Pedro, donde hizo su último pedido ante los fieles, para el mundo entero.

El último pedido del Papa Francisco antes de morir

En una entrevista que Infobae decidió publicar luego de su fallecimiento, el Papa Francisco habló sobre la muerte y pidió: "Que al menos la vea venir". Sin embargo, resaltó que no le tenía miedo: "Sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podría haber riesgo, me preparé". Y de manera contundente, confesó: "Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no".

El Papa Francisco hizo su último pedido ante una multitud, desde el balcón de la basílica de San Pedro.

Qué fue lo último que dijo el Papa Francisco antes de morir: lo que manifestó en la última misa que dio

Durante la misa de Pascua, el Papa Francisco hizo un pedido por la "libertad de pensamiento y a la tolerancia". El sumo pontífice dijo en su discurso ante la multitud de fieles congregados en la plaza de San Pedro: "No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás".

"Hago un llamamiento a cuantos tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo”, exclamó, a horas de partir, el Sumo Pontífice.

Por último, y con un gran valor político, Francisco refirió al conflicto de Medio Oriente: “Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz".

El encuentro entre el Papa Francisco y Perón

En su último discurso ante las masas, pero con oído hacia el mundo entero y un pedido concreto hacia los líderes de la política mundial, el Papa Francisco llevó, una vez más, su bandera de Justicia Social. En este sentido, cabe recordar su encuentro con Juan Domingo Perón, el cual se dió cuando el sumo pontífice tenía 18 años.

"La única vez que vi a Perón, fue cuando me tocó ir como abanderado de mi colegio al Teatro Colón. Nos pusieron en el escenario a todos los abanderados y ahí lo vi de cerca. A Evita también la vi en una oportunidad. Fue cuando entré en una Unidad Básica de la calle Córdoba, con mi hermano, porque necesitábamos unos folletos para un trabajo en el colegio. Ella estaba allí y nos saludó, pero nada más", relató Francisco en una oportunidad.

Sin embargo, con respecto a su ideología y su militancia política, sostuvo: "Nunca estuve afiliado al partido peronista, ni siquiera fui militante o simpatizante del peronismo. Afirmar eso es una mentira. Tampoco estuve afiliado a Guardia de Hierro como dijeron algunos. Repito, la presencia de esa agrupación en la universidad y mis escritos sobre la justicia social llevaron a que se dijera que soy peronista". Pero, cerró categórico: "En la hipótesis de tener una concepción peronista de la política, ¿qué tendría de malo?".