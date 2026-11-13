Primavera-verano 2027: las 7 prendas que serán trend y cómo combinarlas

La moda primavera-verano 2027 llega con una propuesta renovadora que busca comodidad, los volúmenes y las siluetas con movimiento. Es por eso que las polleras midi, los pantalones balloon, los palazzos XL, los vestidos largos y las bermudas se posicionan entre las prendas protagonistas de la temporada.

{{{htmlAmp}}}

La nueva temporada invita a dejar de lado los conjuntos que son demasiado estructurados y apostar por combinaciones más relajadas, pero sin que eso signifique perder elegancia. El objetivo es jugar con las proporciones, elegir tejidos livianos y recuperar prendas del armario para darles un refresh.

Las 7 prendas que serán tendencia en primavera-verano 2027

1. Polleras midi: el largo que vuelve a conquistar los looks

Las polleras midi se convierten en una de las alternativas más versátiles para los días cálidos. Con un largo que llega entre las rodillas y los tobillos, se destacan los modelos con pliegues, tablas y telas fluidas que acompañan el movimiento.

Cómo combinarlas: para un conjunto de día, podés llevarlas con una camisa blanca y sandalias planas. Si buscás una opción más elegante, sumá un top delicado y accesorios dorados.

2. Pantalones balloon: volumen y personalidad

Los pantalones balloon se destacan por su forma redondeada, con amplitud en las piernas y un ajuste más estrecho hacia los tobillos. Son ideales para transformar un conjunto básico en una propuesta con más personalidad.

Cómo combinarlos: la mejor opción es equilibrar el volumen con prendas superiores más simples. Una musculosa ajustada, una camisa por dentro del pantalón o un top minimalista funcionan muy bien.

3. Palazzos XL: comodidad con un toque sofisticado

Los pantalones palazzo llegan con piernas extraanchas y telas de caída fluida. Su silueta alargada permite construir conjuntos elegantes sin necesidad de recurrir a prendas demasiado ajustadas.

Cómo combinarlos: podés usarlos con musculosas, camisas de lino o blazers livianos. Para conseguir un look monocromático, elegí prendas de una misma gama de colores.

4. Maxivestidos: la prenda salvadora del verano

Los vestidos largos vuelven a ocupar un lugar central en el guardarropa. Se imponen los diseños amplios, los tejidos livianos y las siluetas que permiten moverse con libertad. Los tonos neutros aportan elegancia, mientras que las flores suman un aire romántico.

Cómo combinarlos: con sandalias bajas, ballerinas o alpargatas para el día. Si querés darle una impronta más sofisticada, incorporá un cinturón fino y una cartera estructurada.

5. Monos: una alternativa práctica para cualquier ocasión

Los monos también forman parte de las propuestas destacadas para la temporada cálida. Su principal ventaja es que permiten resolver un conjunto completo con una sola prenda, sin demasiadas complicaciones.

Cómo combinarlos: elegí modelos de telas livianas y siluetas amplias. Las sandalias planas funcionan para el día, mientras que los accesorios dorados pueden transformar el conjunto para una salida.

Los pantalones balloon aportan volumen y personalidad a cualquier conjunto.

6. Bermudas: el reemplazo elegante de los shorts

Las bermudas se consolidan como una de las opciones más interesantes para los días de calor. Con un largo cercano a las rodillas, ofrecen una alternativa cómoda y sofisticada a los shorts tradicionales.

Cómo combinarlas: para un look urbano, probá con una camisa amplia, un blazer liviano y mocasines. Si preferís algo más informal, una musculosa y sandalias son suficientes.

7. Túnicas y prendas superpuestas: el layering también llega al verano

La superposición de prendas deja de ser exclusiva de los meses fríos. Para primavera-verano 2027, las túnicas, los vestidos camiseros y las prendas largas se combinan con pantalones amplios y polleras para crear conjuntos con movimiento.

Cómo combinarlas: podés llevar un vestido camisero abierto sobre un pantalón palazzo o una túnica liviana con prendas del mismo tono. El secreto está en elegir telas frescas que no agreguen demasiado volumen ni calor.