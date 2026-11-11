Las copas de vino clásicas pasaron de moda: qué se usa en 2026

Las copas de vino clásicas, transparentes y sin detalles decorativos, comenzaron a perder protagonismo en las mesas durante 2026. En su lugar, ganan terreno los diseños labrados, con relieves, dibujos y detalles tallados en vidrio que aportan personalidad y sofisticación. Esta tendencia de decoración combina una estética vintage con ambientes modernos y permite renovar la vajilla sin necesidad de cambiar todos sus elementos.

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La propuesta se destaca por sus terminaciones y por la manera en que los diseños interactúan con la luz. Desde patrones geométricos hasta motivos florales, existen distintas alternativas para quienes buscan darle un estilo diferente a la presentación de la mesa.

Cómo son las copas labradas que son tendencia en 2026

A diferencia de los modelos tradicionales, estas copas tienen superficies trabajadas con grabados y relieves que generan reflejos particulares. Los detalles decorativos modifican la apariencia del vidrio y convierten a cada pieza en un elemento que también cumple una función estética.

Entre los diseños que se destacan aparecen las líneas verticales, los rombos, los dibujos florales y los tallos decorados. Estas terminaciones permiten incorporar un detalle distintivo a la vajilla sin necesidad de recurrir a objetos demasiado llamativos.

La variedad de opciones también se refleja en los colores. Si bien los modelos transparentes continúan siendo una alternativa versátil, las versiones en ámbar, verde, rosa y azul permiten sumar tonalidades y darle mayor personalidad a la mesa.

El estilo vintage que transforma la decoración de la mesa

Uno de los motivos por los que esta tendencia gana protagonismo es su capacidad para combinar elementos clásicos y contemporáneos. Las copas labradas recuperan una estética tradicional, pero sus diseños pueden integrarse fácilmente a espacios modernos.

Además, no están reservadas exclusivamente para ocasiones especiales. Su apariencia decorativa permite utilizarlas tanto durante una cena como en una comida cotidiana, aportando un detalle diferente a la presentación sin necesidad de modificar toda la vajilla.

La clave está en elegir modelos que acompañen el estilo general del ambiente. De esta manera, las copas pueden convertirse en protagonistas de la mesa sin generar una decoración recargada.

Cómo combinar las copas labradas para conseguir una mesa elegante

Para incorporar esta tendencia no hace falta sumar demasiados elementos decorativos. Una de las combinaciones más sencillas consiste en utilizar copas con relieves junto con platos blancos, manteles de lino y cubiertos de líneas simples.

Los relieves y grabados generan reflejos particulares cuando reciben luz.

También es posible acompañarlas con vajilla en tonos beige, accesorios de madera natural y pequeños detalles metálicos en dorado o plateado. Estos materiales y colores permiten generar una composición equilibrada, en la que los dibujos del vidrio conservan el protagonismo.

Otra alternativa es mezclar copas con diferentes grabados, siempre que pertenezcan a una misma gama cromática. Esta opción aporta un estilo más personal y evita que todos los elementos de la mesa tengan una apariencia idéntica.