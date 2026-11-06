Los respaldos de las sillas se convierten en protagonistas de Navidad.

La decoración de Navidad suma una nueva protagonista en 2026: las sillas del comedor. Este año, la tendencia propone dejar de lado los respaldos vacíos y sumar pequeños adornos naturales, como ramas de pino, eucalipto o lazos de tela, para conseguir un ambiente más cálido y elegante.

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La propuesta se destaca por ser sencilla, económica y fácil de adaptar a distintos estilos de decoración. Con apenas algunos detalles, es posible renovar la presentación de la mesa navideña y sorprender a los invitados durante las fiestas.

Cómo es la nueva tendencia para decorar las sillas en Navidad 2026

A diferencia de otras propuestas que buscan cubrir o transformar por completo los muebles, esta moda apuesta por los detalles sutiles. La idea consiste en colocar un pequeño adorno en el respaldo de cada silla, de manera que acompañe la decoración general sin quitarle protagonismo al resto del comedor.

Entre las alternativas aparecen los ramos de eucalipto o pino, las ramitas secas o preservadas y las mini coronas verdes. También se pueden incorporar lazos de tela, cintas de algodón, pequeñas campanitas metálicas y estrellas de madera o fieltro.

Qué colores y materiales elegir para lograr una decoración elegante

Para esta Navidad, la tendencia se inclina por materiales naturales y tonalidades suaves que transmitan tranquilidad y calidez. El verde seco, el blanco roto, los tonos tierra y el terracota son algunas de las opciones que permiten conseguir una ambientación delicada.

También ganan protagonismo el dorado suave y la madera natural, dos recursos que pueden incorporarse mediante pequeños accesorios. La combinación de estos colores permite crear un estilo navideño más sereno, sin depender exclusivamente de los clásicos tonos rojos y verdes.

La elección de los materiales debe acompañar el diseño de las sillas y los demás elementos de la mesa. Por eso, conviene mantener una misma línea decorativa para que los adornos no compitan entre sí.

Cómo decorar los respaldos de las sillas en cinco pasos

Una de las ventajas de esta propuesta es que no requiere conocimientos de decoración ni herramientas especiales. Con algunos materiales fáciles de conseguir, podés preparar los adornos y colocarlos en pocos minutos.

El procedimiento recomendado es el siguiente:

Elegí un ramo pequeño de hojas, pino o ramitas, naturales o artificiales. Sujetalo con un lazo de tela, un cordón rústico o una cinta navideña. Ubicá el adorno en el respaldo de la silla, aproximadamente a la altura del centro. Si querés sumar un detalle diferente, incorporá una campanita pequeña o una estrella dorada. Repetí el procedimiento en las demás sillas para mantener una estética uniforme.

La decoración puede adaptarse a los distintos modelos de sillas y al estilo de cada hogar. Lo importante es conservar cierta continuidad entre los adornos para que el comedor se vea integrado.