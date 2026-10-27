Así es la lujosa casa donde Gustavo Cerati pasó sus últimos años

La vivienda que Gustavo Cerati eligió para vivir durante los últimos años de su carrera reflejaba un equilibrio entre amplitud, música y arquitectura con historia. Ubicada en Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires, esta casa destacaba por su gran terreno, construcción de tres plantas y un parque arbolado que le otorgaba privacidad.

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Originalmente, la residencia no fue pensada para el músico. Construida en 1937, la propiedad abarcaba un terreno de aproximadamente 1.271 metros cuadrados, cifra que corresponde al total del lote y no solo a la superficie cubierta. La casa principal se extendía en tres niveles e incluía cinco dormitorios y cinco baños, además de un garaje con espacio para tres autos, lo que permitía separar las áreas de descanso, convivencia y servicio.

Los detalles del interior de la casa de Gustavo Cerati

Entre los ambientes destacados se encontraban una amplia terraza, una piscina y espacios especialmente reservados para los instrumentos musicales de Cerati. Aunque estos rincones estaban vinculados a su actividad creativa, no se trataba de estudios profesionales de grabación, sino de un entorno íntimo para su pasión.

La ubicación de la casa, en la esquina de Tapiales e Hipólito Yrigoyen, ofrecía ventajas prácticas para Cerati. Desde allí, podía estar cerca de su estudio Unísono y también de la escuela a la que asistían sus hijos, Benito y Lisa, facilitando así su rutina familiar y laboral.

Un detalle que resaltaba en esta propiedad era su exterior: un parque con palmeras y una pendiente suave que bajaba hacia la calle, generando una transición natural entre el hogar y el bullicio del barrio. Además, el lote incluía una casa pequeña al frente, originalmente destinada a caseros, que fue decorada con la ayuda de amigos del músico, según contó el periodista Juan Morris, autor de una biografía sobre Cerati.

Cerati compró esta casa en 2008 y al año siguiente festejó allí sus 50 años, un evento que quedó grabado en la memoria de quienes lo conocieron. La vivienda se vinculó también con la etapa de su disco Fuerza natural, lanzado en 2009, aunque no todas las canciones se grabaron en ese lugar.

Tras sufrir un accidente cerebrovascular en mayo de 2010, Cerati permaneció internado hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 2014. La casa, más que una mansión ostentosa, quedó como testigo de un período clave en su vida, combinando arquitectura de época, naturaleza y un fuerte vínculo con su música.