“Todos lo extrañamos”: el homenaje de Charly y Zeta a Cerati durante el show de Soda Stereo.

A 12 años de su muerte, Gustavo Cerati volvió a ocupar el centro de una noche cargada de emoción. En el marco de Soda Stereo ECOS, Zeta Bosio y Charly Alberti recordaron al músico durante la función del 11 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, el día en que el cantante y guitarrista habría cumplido 67 años.

La presentación tuvo un significado especial para los integrantes de Soda Stereo y para el público que colmó el estadio. El espectáculo, que reúne nuevamente a Charly, Zeta y una recreación tecnológica de Cerati, convirtió la fecha en una celebración de su legado. La propia banda describe ECOS como un reencuentro que busca evocar a Gustavo "con amor y respeto".

Sobre el final del show, Charly Alberti tomó la palabra y expresó: "Todos lo extrañamos, y creo que esta es la mejor forma de celebrar un día tan importante como el de hoy". A su lado, Zeta Bosio agregó: "Todos tenemos algo que agradecerle a Gustavo hoy".

Pero el momento más conmovedor de la noche llegó cuando ambos músicos abandonaron el escenario durante unos minutos. En ese instante, Gustavo Cerati quedó solo como protagonista de una interpretación de "Té para tres", una de las canciones más sensibles del repertorio de Soda Stereo.

La escena tuvo un peso especial por tratarse precisamente del día de su cumpleaños. La canción, originalmente incluida en Canción Animal (1990), es una de las composiciones más personales de Cerati y está vinculada a la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre, Juan José Cerati.

Un reencuentro que sigue convocando multitudes

ECOS se presentó como una experiencia inédita que utiliza tecnología de vanguardia para reunir nuevamente sobre un escenario a los tres integrantes de Soda Stereo. La propuesta comenzó en marzo de 2026 en Buenos Aires y continúa con una gira internacional.

Según la información difundida por la producción, cerca de 500.000 personas ya fueron parte del espectáculo, que continuará su recorrido por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Cerca de 500.000 personas ya fueron parte del espectáculo, que continuará su recorrido por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

En Buenos Aires, la función del 12 de agosto será la última con entradas disponibles, mientras que las presentaciones del 14 y 15 de agosto se encuentran agotadas. Luego, ECOS continuará su recorrido por Mendoza y distintas ciudades de Estados Unidos, España y Latinoamérica.

La fecha del 11 de agosto quedará, de todos modos, como una de las noches más especiales de esta nueva etapa de Soda Stereo, la que convirtió el cumpleaños de Gustavo Cerati en una celebración atravesada por la nostalgia, el agradecimiento y, sobre todo, sus canciones.