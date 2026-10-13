Catherine Fulop abrió las puertas de su hogar a través de sus redes sociales, mostrando uno de los espacios más importantes: su cocina. Mientras preparaba una receta, la actriz y conductora dejó entrever un ambiente pensado para facilitar las tareas diarias, donde predominan los materiales naturales y una paleta de colores claros.

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El elemento que más llama la atención es la madera, especialmente en los estantes abiertos que recorren parte de la pared. Este detalle aporta calidez gracias a su acabado natural y las vetas visibles, equilibrándose con las superficies blancas y crema que generan un contraste visual ligero pero armonioso.

La importancia de la cocina dentro de la casa de Catherine Fulop

Además, las tablas de madera ubicadas en forma vertical sobre la mesada no solo cumplen una función práctica, sino que también se integran a la decoración. Así, objetos que se usan para cocinar forman parte del estilo del espacio, sumando un toque personal y funcional.

La cocina combina esta estética rústica con elementos modernos. En la zona de cocción, una superficie oscura crea un contraste con las mesadas claras y los muebles perimetrales. El equipamiento incluye pocas hornallas visibles, perillas metálicas y una campana extractora de acero inoxidable que aporta un aire contemporáneo.

La luz natural entra por una ventana con marco blanco que acompaña la paleta de colores y aporta frescura al espacio. Esta combinación de madera, tonos claros y luz genera un ambiente funcional y atractivo, donde cada detalle está pensado para un uso diario cómodo y organizado.

En las imágenes que compartió, Fulop aparece preparando un salteado de verduras en un wok gris oscuro con mango de madera. Sobre la mesada se distinguen ingredientes frescos como pimientos de varios colores, cebollas y zanahorias, junto a una botella de aceite de oliva, mostrando su rutina culinaria.

Otro detalle que suma a la funcionalidad es la disposición de utensilios: sobre un revestimiento de madera, una barra metálica permite colgar cucharones, espátulas y otros accesorios. Este sistema facilita el acceso rápido y mantiene todo organizado en un mismo sector, sumando a la vez un toque decorativo.

En definitiva, la cocina de Catherine Fulop combina madera, luz natural y superficies claras para crear un espacio donde la organización cotidiana se vuelve parte del diseño. Los utensilios y objetos de uso frecuente están siempre a mano, mientras que los materiales y colores mantienen una continuidad visual que invita a cocinar con comodidad y estilo.