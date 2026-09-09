Catherine Fulop preocupó a todos al hablar sobre su salud: "No me han cuidado"

Catherine Fulop volvió a mostrarse activa en sus redes sociales, donde suele compartir su día a día, pero esta vez sorprendió al detener su rutina de entrenamiento para hablar de un tema más delicado: el estado de su salud física. La conductora, que vive hace años en la Argentina y se ganó un lugar central en la escena mediática local, abrió su corazón sobre las secuelas que le dejaron años de exigencia física.

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"No me han cuidado"

En sus declaraciones, Fulop fue contundente al referirse a las lesiones que arrastra. Explicó que antes podía sostener rutinas mucho más intensas, con movimientos que hoy ya no están a su alcance. "Yo sigo entrenando, pero no hago con mucho peso porque tuve muchas lesiones porque no me han cuidado y porque uno es muy loco y cree que puede hacer de todo", expresó, dejando en evidencia cierto arrepentimiento por no haber priorizado los cuidados en su momento.

Catherine Fulop habló sobre como se encuentra.

La actriz y modelo repasó también cómo era su exigencia física en el pasado: "Yo antes hacía estocadas, corría y trotaba y ahora tengo las rodillas hechas bolsa, estoy mal de los hombros y por eso cargo poquito peso para mantener mi movilidad, fuerza y tonicidad". Las palabras generaron preocupación entre sus seguidores, que no esperaban un relato tan crudo sobre las consecuencias físicas de su historial deportivo.

El rol de su entrenador personal

Pese al panorama, Fulop remarcó que hoy cuenta con un acompañamiento profesional que le permite seguir entrenando sin arriesgar su salud. "Tengo un personal trainer que me cuida muchísimo y yo le estoy agradecida", afirmó, valorando el trabajo que realiza junto a él.

La conductora explicó además cómo se adaptó su rutina actual: "Yo con esto estoy feliz, pero a veces hacemos un poco de peso para agarrar fuerza, pero él me entrena a través del tiempo con poco peso, repeticiones y por eso se llama rutina". De esta manera, dejó en claro que, aunque las lesiones la obligaron a modificar por completo su forma de entrenar, no resignó su compromiso con la actividad física.

Una figura que sigue conectada con su público

Con más de cuatro millones de seguidores en sus redes, Catherine Fulop mantiene un vínculo directo y constante con su público, que reacciona con miles de interacciones a cada una de sus publicaciones. Este tipo de confesiones, alejadas del glamour habitual, refuerzan la cercanía que construyó con la audiencia a lo largo de los años. Todo indica que la conductora seguirá compartiendo distintos aspectos de su vida personal en el corto plazo, algo que se convirtió en una constante en su relación con los seguidores.