Ricardo Fort, reconocido por su estilo extravagante y lujoso, tenía uno de sus últimos hogares en un departamento de Belgrano donde sus hijos Felipe y Marta siguieron viviendo tras su muerte. A diferencia de la imagen pública que proyectaba, el lugar resultaba más cotidiano y menos ostentoso de lo que muchos imaginarían.

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La vivienda, situada en el piso 21, contaba con aproximadamente 400 metros cuadrados y grandes ventanales que llenaban los ambientes de luz natural. Así lo describió la revista Para Ti en una entrevista realizada en 2010, cuando Fort aún residía allí.

Los detalles del interior de la vivienda de Ricardo Fort en Belgrano

El recorrido por el departamento comenzaba en un amplio living comedor de paredes blancas, con una decoración simple y sin excesos. Allí se veían sillones de cuero negro combinados con otros blancos y una mesa ratona con tapa de vidrio, mostrando un estilo sobrio y cómodo.

Durante la visita para la producción, Fort se excusó por el desorden, ya que había valijas, juguetes de sus hijos y objetos cotidianos dispersos por los ambientes. Esta particularidad revelaba que el lugar era realmente habitado y no una escenografía armada para exhibir lujo.

Tiempo después, la revista Gente fotografió nuevamente el living del mismo departamento poco después del fallecimiento de Fort, con la presencia de sus dos hijos Marta, Felipe, además de su pareja Gustavo Martínez y la niñera de los chicos, confirmando que allí seguía la vida familiar. Otro espacio destacado fue la cocina, integrada al living comedor, con una isla central que en 2010 estaba cubierta de papeles, diarios y revistas, mostrando un ambiente de uso diario. En las imágenes posteriores también se observa a la familia reunida en esa zona, reforzando su importancia en la vivienda.

Otro punto relevante dentro de la vivienda es el dormitorio principal del empresario, el cual fue uno de los ambientes mejor documentados. La revista Para Ti lo identificó claramente, mostrando una cama blanca con respaldo capitoné como protagonista del cuarto.

A su alrededor, había valijas y prendas, y en un perchero se destacaban los largos tapados de piel que Fort solía usar, parte fundamental de su imagen pública. Este recorrido íntimo por el departamento de Belgrano permite ver a Ricardo Fort en un espacio donde el lujo convivía con la calidez de un hogar real, lejos de la ostentación que solía mostrar en televisión y en sus apariciones públicas.