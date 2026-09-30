Quién es Marisa, la niñera de Marta y Felipe, los hijos de Ricardo Fort

Tras retirarse del deporte, Marisa comenzó a trabajar junto a la familia de Ricardo Fort y acompañó a Marta y Felipe durante su infancia

La historia familiar de Marta Fort y Felipe Fort está atravesada por figuras que ocuparon un lugar importante desde su infancia. Entre ellas aparece Marisa López, quien comenzó a acompañar a los mellizos cuando eran pequeños y con los años construyó un vínculo que trascendió ampliamente su rol como niñera.

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Marisa López: de la Selección argentina de hockey a la familia Fort

Antes de convertirse en una persona fundamental para Marta Fort y Felipe Fort, Marisa tuvo una destacada trayectoria como deportista de alto rendimiento. En 1983 llegó a integrar la Selección argentina de hockey, en una época anterior a que el conjunto femenino adoptara el nombre de Las Leonas.

Su carrera incluyó la participación en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde el seleccionado argentino terminó en el séptimo puesto. También disputó diferentes competencias internacionales y llegó a ocupar el rol de capitana del equipo nacional.

Uno de los momentos más importantes de su recorrido deportivo ocurrió en 1995, cuando formó parte del plantel argentino que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. En aquel equipo compartió cancha con reconocidas jugadoras como Magdalena Aicega y Vanina Oneto.

Marisa y su llegada a la casa de Ricardo Fort

Después de retirarse de la competencia deportiva, la vida de Marisa tomó un rumbo completamente diferente. Su historia se vinculó con la familia de Ricardo Fort cuando el empresario regresó a Buenos Aires con sus hijos, nacidos mediante subrogación de vientre en Los Ángeles en 2004.

Durante los primeros años, Fort había intentado ocuparse personalmente de la crianza de los mellizos. Sin embargo, su entorno finalmente lo convenció de contar con una persona que pudiera acompañar de manera permanente a los niños y colaborar con las tareas cotidianas de la casa.

Fue entonces cuando Marisa comenzó a formar parte de la vida de Marta Fort y Felipe Fort. Con el paso de los años, su presencia dejó de estar relacionada únicamente con el cuidado de los pequeños y pasó a ocupar un lugar mucho más cercano dentro de la familia.

El vínculo de Marisa con Marta y Felipe Fort después de Ricardo Fort

Ricardo Fort murió en noviembre de 2013, cuando sus hijos tenían apenas nueve años. Tras su fallecimiento, Gustavo Martínez quedó como tutor de los mellizos, mientras Marisa continuó acompañándolos en su vida diaria.

Personas cercanas a la familia señalaron que su papel había adquirido características similares a las de una figura materna. Además de estar pendiente de los chicos, colaboraba con la organización de la casa y había acompañado también diferentes momentos de los últimos años de vida del empresario.

Con el tiempo, Marta Fort y Felipe Fort dejaron de verla simplemente como la persona encargada de cuidarlos. El vínculo se consolidó a partir de los años compartidos y de la presencia de Marisa durante momentos importantes de su crecimiento.

Luego de la muerte de Ricardo Fort en 2013, Marisa continuó cerca de los mellizos y mantuvo el vínculo que había construido durante sus primeros años.

Marisa, la madrina y mentora de Marta Fort

La relación entre Marisa y los mellizos no terminó cuando alcanzaron la mayoría de edad. Incluso después de que ya no necesitaran una niñera, el contacto continuó y se transformó en un vínculo afectivo que permanece hasta la actualidad.

Marta contó en distintas oportunidades que continúa recurriendo a Marisa en busca de consejos y llegó a definirla como una mentora. Además, la joven la considera su madrina y suele compartir con ella encuentros, celebraciones y viajes.

La historia de Marisa junto a los hijos de Ricardo Fort muestra cómo un vínculo nacido a partir del cuidado cotidiano puede transformarse con el tiempo en una relación familiar. Para Marta y Felipe, su presencia quedó asociada a una parte fundamental de su infancia y también a la etapa posterior a la muerte de su padre.