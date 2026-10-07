Así es la casa de Raúl Alfonsín en Chascomús que será convertida en un espacio cultural

Los seis hijos del expresidente Raúl Alfonsín entregaron la casa familiar ubicada en Chascomús a la Municipalidad local, con la intención de transformarla en un espacio cultural y patrimonial dedicado a la memoria democrática.

{{{htmlAmp}}}

La cesión del inmueble, situado en la esquina de Mitre y Crámer, fue aprobada por el Concejo Deliberante y responde a un proyecto municipal bautizado "Kilómetro cero de la Democracia", que busca destacar la importancia histórica del lugar.

Ricardo Alfonsín, uno de los herederos, relató que la decisión se tomó tras conversar con su padre antes de su fallecimiento: “Lo hablamos con él antes de que muriera, cuando no estaba tan mal; teníamos temor de cómo encarar el tema, pero nos dio el visto bueno”.

¿Cómo es la casa de Ricardo Alfonsín en Chascomús?

La casa, un edificio de dos pisos con estilo colonial, fue adquirida por Raúl Alfonsín en la década del '80 y será la primera residencia del expresidente abierta al público, ya que su vivienda anterior ahora funciona como un hotel boutique.

El intendente de Chascomús, Javier Gastón, adelantó que el espacio se llamará “Casa Raúl Alfonsín – Espacio Cultural y Patrimonial” y aclaró que la idea no es crear un museo tradicional, sino un lugar que refleje la intimidad y la historia de Alfonsín desde su mirada personal: “No será un lugar sobre Raúl, sino desde Alfonsín”.

Además, Gastón destacó que el espacio pretende ser un punto de encuentro familiar y político, en el que se pueda apreciar el escritorio, la biblioteca y el mobiliario original que se conservan en la casa, manteniendo así su esencia.

La ciudad natal del líder de la UCR registra algunos lugares ligados a su trayectoria pública, como el Club Social, el Comité local del radicalismo, el propio Concejo Deliberante (donde comenzó su carrera política como concejal en 1954) y el Monumento a la Democracia creado por Clorindo Testa. En ese sentido, el proyecto tiene un vínculo especial con la historia del intendente, cuyo padre fue jefe comunal radical durante la presidencia de Alfonsín, fortaleciendo la conexión entre la memoria local y nacional.

De residencia familiar a hotel boutique: el destino de sus anteriores viviendas

Otra casa en la que vivió Alfonsín en Chascomús hasta 1976 funciona ahora como hotel boutique con el nombre Casa Laurel, propiedad del exfutbolista Gastón Sessa. Actualmente, la Municipalidad avanza con los trámites de escrituración para formalizar la propiedad y, una vez concluidos, se realizará un acto oficial para dar inicio a las reformas que transformarán la vivienda en un espacio cultural abierto a la comunidad.