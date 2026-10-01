Pablo Goycochea y Flor de la V viven junto a sus hijos en una casa que refleja un estilo de vida pensado para el bienestar y la rutina diaria de su familia. El odontólogo y la conductora diseñaron una residencia con concepto abierto, predominancia de tonos neutros y detalles que combinan funcionalidad con calidez.

{{{htmlAmp}}}

La casa de la pareja se organiza en ambientes amplios y luminosos, donde cada detalle responde a un estilo práctico. El estampado floral en las paredes mantiene un aire clásico, mientras que la biblioteca amplia y los muebles aportan un estilo tradicional que acompaña a la perfección.







Los detalles de la casa de Pablo Goycochea y Flor de la V

A pesar de que la conductora mantiene un perfil reservado con respecto a su vida personal, en algunas ocasiones mostró imágenes que dejaron ver cómo decoró algunos ambientes de la propiedad.

El espacio más social del hogar es un living amplio y luminoso, donde sillones en colores suaves se complementan con lámparas de pie clásicas y un empapelado floral que aporta textura sin sobrecargar. La distribución de este ambiente equilibra lo tradicional con lo moderno para crear un lugar cómodo y acogedor.

Un elemento clave en la casa es la gran biblioteca de madera clara, que no solo decora, sino que organiza el espacio. Este mueble actúa como un divisor visual que separa la zona de estar de otras áreas, generando una transición fluida y ordenada. Allí, los libros, fotos familiares y objetos artesanales invitan a la lectura y al relax.

La cocina, con diseño abierto, continúa con la paleta de colores claros en los muebles, contrastando con mesadas oscuras y electrodomésticos de última generación. La iluminación cálida convierte este sector en el corazón del hogar, donde la familia se conecta y comparte el día a día.

En la parte privada de la vivienda, un vestidor modular de madera clara se destaca por su practicidad. Equipado con barras para colgar abrigos, cajoneras y estantes, optimiza el orden y el tiempo de la pareja, adaptándose a las necesidades cotidianas.

El exterior es un verdadero refugio verde para la familia. El jardín con pileta está rodeado de palmeras y vegetación abundante, ofreciendo un espacio ideal para que sus hijos, Isabella y Paul, disfruten junto a las mascotas. La amplia galería funciona como una extensión natural para encuentros y momentos de ocio al aire libre.