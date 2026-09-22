Así es la casa de Franco Colapinto en Mónaco: sencillez y austeridad

Franco Colapinto se destacó no solo por su habilidad al volante en la Fórmula 1, sino también por la naturalidad con la que comparte su vida cotidiana fuera de las pistas. En una reciente charla, el piloto de Pilar habló sobre la vivienda que eligió en Mónaco, el lugar que usa como base durante la intensa temporada de competencias.

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Contrario a la ostentación que suele caracterizar al Principado, su departamento se destaca por una simplicidad enfocada en el descanso y la desconexión total. Colapinto aclaró entre risas que las plantas y la decoración no forman parte de sus prioridades: “En mi casa no hay ni una sola planta”, dijo, bromeando que el único oxígeno que entra proviene del sistema de aire acondicionado.

¿Por qué los pilotos de Fórmula 1 eligen vivir en Mónaco?

El piloto explicó que la exigencia de los viajes constantes y la rutina de entrenamientos hacen que su hogar sea un espacio austero, pensado para recuperar energías y poner la mente en pausa entre cada carrera. Además, reconoció que adaptarse a la vida urbana de Mónaco fue un desafío al principio, pero con el tiempo logró convertir su departamento en un refugio tranquilo.

Lo que realmente valoró Colapinto de su vivienda no es el interior, sino el paisaje que lo rodea. Destacó la cercanía tanto de las montañas como del mar Mediterráneo, una combinación que le permite salir del ritmo intenso de la Fórmula 1 y disfrutar de la naturaleza.

El guiño a Mallorca y la clave de la preparación física al aire libre

Comparó la geografía del Principado con algunos rincones de Mallorca, resaltando la mezcla de playa y sierras como un marco ideal para ejercitarse o simplemente caminar al aire libre. Para el corredor de Alpine, estos momentos de conexión con el entorno natural son clave para mantener el equilibrio físico y mental antes de cada Gran Premio.

¿Cuáles son las ventajas impositivas y logísticas de vivir en Mónaco?

Como sucede con la mayoría de los pilotos de la parrilla, la elección de Mónaco responde a una mezcla de razones logísticas, climáticas y de privacidad. El microestado no solo ofrece ventajas impositivas que atraen a deportistas de alto rendimiento, sino que también brinda un ambiente seguro y tranquilo, lejos del acoso mediático.

Además, su ubicación estratégica en el sur de Europa, con más de 300 días de sol al año y conexiones rápidas con aeropuertos internacionales, facilita los traslados que exige el calendario de la Fórmula 1, convirtiendo a Mónaco en el lugar ideal para pilotos como Colapinto.