A qué hora corre Franco Colapinto por la Fórmula 1 por el GP Azerbaiyán: dónde ver en vivo online por TV

La Fórmula 1 se prepara para una nueva fecha del campeonato y Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino afrontará una competencia especial en el circuito callejero de Bakú, uno de los trazados más particulares del calendario de la máxima categoría.

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La actividad tendrá una modificación respecto del cronograma habitual. El Gran Premio se desarrollará entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, con la carrera principal adelantada al sábado debido a una festividad nacional en Azerbaiyán. Colapinto regresará así a un escenario donde consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 en 2024.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Para los fanáticos argentinos, estos son los días y horarios de toda la actividad de Fórmula 1 en Bakú:

Jueves 24 de septiembre: Práctica Libre 1 a las 5.30 y Práctica Libre 2 a las 9.

Viernes 25 de septiembre: Práctica Libre 3 a las 5.30 y clasificación a las 9.

Sábado 26 de septiembre: carrera desde las 9.

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una particularidad: no habrá carrera el domingo, como sucede habitualmente en la Fórmula 1. La competencia fue adelantada al sábado y contará con 51 vueltas sobre un circuito de 6,003 kilómetros.

El trazado de Bakú combina sectores muy estrechos, especialmente en la zona del casco histórico, con una de las rectas más largas del calendario. Esta característica convierte al circuito en uno de los más exigentes para los pilotos, que necesitan encontrar un equilibrio entre velocidad y precisión para evitar errores.

Dónde ver el GP de Azerbaiyán en vivo

En Argentina, los fanáticos podrán seguir toda la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán a través de Fox Sports, por televisión, y Disney+, mediante su plataforma de streaming.

De esta manera, quienes quieran acompañar a Colapinto deberán prestar especial atención al cambio de calendario. Los entrenamientos comenzarán el jueves por la madrugada y la mañana argentina, la clasificación será el viernes a las 9 y la carrera se disputará el sábado a partir de las 9.

Colapinto busca seguir creciendo.

El argentino llega a Bakú con un antecedente destacado. En 2024, durante su segunda participación en la Fórmula 1, terminó octavo y consiguió los primeros cuatro puntos de su carrera en la máxima categoría. Fue un resultado histórico para Colapinto, que además había conseguido avanzar hasta la Q3 y clasificarse noveno.

Su última visita, en 2025, tuvo un desenlace diferente. Ya como piloto de Alpine, sufrió un accidente durante la Q1, largó desde el 16° puesto y posteriormente recibió un golpe de Alex Albon durante la carrera. Ahora tendrá una nueva oportunidad de destacarse en un circuito que ya ocupa un lugar especial en su trayectoria dentro de la Fórmula 1.