La mente maestra de la Fórmula 1 que observó el Alpine de Franco Colapinto tras el GP de España

La cita en el Circuito de Madring ha sido altamente positiva para Franco Colapinto, quien cruzó la línea de meta en el séptimo lugar el domingo y sumó seis puntos claves para el campeonato de la Fórmula 1. Sin dudas, las mejoras en el A526 ayudaron a aumentar la efectividad del coche en combinación con la unidad de potencia de Mercedes, una simbiosis que no todos los equipos han logrado, tal como sucede actualmente con los Aston Martin diseñados por Adrian Newey, quien no pudo evitar echarle una mirada al monoplaza del pilarense.

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El exingeniero de Red Bull se pasó a la escudería británica este año y su fichaje causaba cierto temor por el salto de calidad que podía dar el equipo de Silverstone, pero la realidad ha sido completamente distinta. La asociación con Honda no le resultó bien a Aston Martin, cuyo AMR26 apenas ha sumado tres puntos en la temporada, lo que significa un notable retroceso en comparación con la evolución que tuvo Alpine con su gris 2025.

De ahí que Newey se haya acercado a observar el coche del piloto argentino una vez culminada la acción en el GP de España, donde incluso pudo mantener a raya al MCL40 de Oscar Piastri. La imagen del británico analizando el A526 quedó grabada en la cámara del periodista Thomas Maher de Planet F1, quien después también lo vio con la mira puesta en el coche de McLaren, otro de los equipos motorizados por Mercedes.

En este sentido, vale la pena mencionar que el equipo verde fue cliente de la marca alemana hasta fines del 2025, tras lo cual inició su asociación con Honda, que separó sus caminos de Red Bull después de lograr cuatro títulos juntos. Sin dudas, la empresa nipona no inició con el pie derecho esta nueva era, dependiente de tiempos rápidos dentro y fuera de la pista, y se encuentra en búsqueda de una solución desde la potencia.

Por su parte, Newey necesita encontrar un mejor diseño que le permita volver a la zona de puntos, incluso después de la presentación de la segunda versión del AMR26, que había causado furor en Zandvoort cuando se reanudó la temporada. Cabe mencionar que Aston Martin está actualmente en otra liga en cuanto a la distancia que tiene con el equipo galo, que lucha por el liderato de la zona media con Racing Bulls.

Así observaba el director de Aston Martin al A526.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de España 2026