El elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su actuación en el GP de España: "Enorme"

Franco Colapinto firmó un notable fin de semana en el Circuito de Madring, donde se llevó a cabo la nueva edición del GP de España de la Fórmula 1 en el marco de la decimocuarta fecha del campeonato. Allí, el pilarense cruzó la línea de meta en el séptimo lugar, de manera que consiguió seis puntos para Alpine, algo que fue muy bien valorado por Flavio Briatore, que se deshizo de elogios para su joven piloto.

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A través de su cuenta de Instagram, el asesor del equipo galo se refirió al rendimiento que tuvo el piloto argentino en Madrid, destacando sobre todo la importancia de este resultado para la Copa de Constructores. “Enorme trabajo de Franco Colapinto y de Alpine durante todo el fin de semana. Nuestra prioridad era recortar la diferencia en el campeonato de constructores y lo conseguimos”, comenzó Briatore en su cuenta personal.

Y es que la escudería francesa se encuentra en la lucha por el liderato de la zona media con Racing Bulls, que le ganó la quinta posición de la tabla en la última cita previa al parate por el verano europeo. Ahora bien, más allá del elogio a Colapinto, el empresario italiano también tuvo unas palabras para su compañero, que apostó todo a una estrategia que le permitiera finalizar en la zona de puntos, algo que finalmente no sucedió.

“En cuanto a la carrera de Pierre Gasly, teniendo en cuenta desde dónde largaba, nuestra única opción para sumar puntos era mantenerlo en pista y esperar que un Safety Car sobre el final nos beneficiara”, agregó Briatore. Lejos de obtener el cometido, el francés terminó la carrera en el decimosegundo lugar tras haber estirado la parada de boxes hasta la última vuelta, lo que prácticamente lo dejó fuera de los diez mejores.

Por último, “Il Padrino” felicitó a Madrid por haber inaugurado su nuevo circuito con el GP de España, país que este año contó con dos fechas debido a la despedida del Circuito de Barcelona-Cataluña. “¡Bravo por Madrid, por su primer Gran Premio y por un gran fin de semana!”, cerró Briatore, que ahora espera que su equipo logre dar el golpe a Racing Bulls en la próxima fecha a disputarse en Azerbaiyán.

Colapinto sumó seis puntos en el GP de España.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de España, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Bakú. Allí se desarrollará el Gran Premio de Azerbaiyán por la decimoquinta fecha entre el 24 y 26 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.