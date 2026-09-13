Kimi Antonelli ganó el GP de España: así quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Después de volver al triunfo la semana pasada en Monza, Andrea Kimi Antonelli volvió a firmar otro positivo fin de semana en el Circuito de Madring, donde se disputó el nuevo Gran Premio de España de la Fórmula 1. El joven piloto de Mercedes se quedó con la victoria en una carrera estratégica en la que supo gestionar sus neumáticos y, sobre todo, aprovechar las oportunidades para ganar posiciones en un trazado que no ofrece muchas posibilidades de rebase.

{{{htmlAmp}}}

El piloto italiano había salido del segundo lugar detrás de Lando Norris, pero perdió el puesto con Max Verstappen, quien luego se vio perjudicado por devolverle la posición a Lewis Hamilton y cayó al cuarto lugar. De esta manera, Antonelli volvió a ponerse segundo, donde se mantuvo en gran parte de la carrera, aunque el momento clave se dio con el abandono de Lance Stroll en la vuelta 14.

Y es que el AMR26 del canadiense se quedó varado a un costado del circuito callejero, lo que hizo que se establezca el Virtual Safety Car, algo que tanto Kimi como Max aprovecharon para pasar por boxes. Quien no tuvo la misma fortuna fue Norris, que ya estaba pasando la entrada cuando se anunció el VSC, de manera que se perdió la parada gratuita e ingresó en la vuelta siguiente con bandera verde con una lenta parada de 7 segundos, lo que hizo que caiga varios lugares.

Debido a esto, Charles Leclerc, quien no había ingresado a cambiar las gomas hasta el final, pasó a liderar la carrera, seguido de Antonelli y Verstappen. Desde ahí en adelante, la carrera se tornó monótona en la delantera, pasando a tener más acción en la zona media, donde Franco Colapinto especulaba con la posibilidad de ganar lugares con las detenciones de sus rivales que estaban más adelante.

Tal es así que las cosas recién se pusieron interesantes en la punta hacia el final, cuando el monegasco ingresó a boxes en la vuelta 49, lo que envió a Kimi a la punta con el RB22 y el MCL40 muy pegados. A pesar de esto, Antonelli supo mantener el liderato y concretó su octava victoria del año con un tiempo de 1:34:23.754 seguido por Verstappen (+4.351s) y Norris (+5.089s) para completar el podio, mientras que George Russell terminó quinto.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Italia

Andrea Kimi Antonelli: 292 puntos. George Russell: 211. Lewis Hamilton: 191. Lando Norris: 186. Charles Leclerc: 167. Max Verstappen: 145. Oscar Piastri: 120. Isack Hadjar: 71. Liam Lawson: 59. Pierre Gasly: 41. Arvid Lindblad: 31. Franco Colapinto: 27. Oliver Bearman: 18. Gabriel Bortoleto: 10. Nico Hülkenberg: 7. Carlos Sainz: 6. Alex Albon: 5. Esteban Ocon: 3. Fernando Alonso: 3. Yuki Tsunoda: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0.

Antonelli le saca 81 puntos a Russell en el campeonato.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de España, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Bakú. Allí se desarrollará el Gran Premio de Azerbaiyán por la decimoquinta fecha entre el 24 y 26 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.