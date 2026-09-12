Colapinto clasificó noveno en el GP de Madrid y habló tras su gran Qualy en la Fórmula 1

Franco Colapinto habló tras su noveno puesto en la Qualy del Gran Premio de España en la Fórmula 1. El piloto argentino que tuvo una gran Q2 se metió en la tercera tanda y largará noveno, motivo por el que luego brindó entrevistas y se mostró feliz. "No esperábamos pasar a Q3, fue muy difícil. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar. Iba a ser muy difícil. Hice una vuelta... la de Q2 fue una locura y la de Q3...", lanzó. A su vez, sostuvo que "mañana es una carrera larga pero intentaremos sumar puntos y hacer una buena carrera".

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La alegría de Colapinto tras el noveno puesto en la Qualy del Gran Premio de España en la Fórmula 1

"Se me puso muy de cola, se puso feo pero tuvimos revancha e hicimos una muy buena vuelta. Linda salvada para ponerle un poco de emoción a la Qualy. Es una de mis mejores qualys en la Fórmula 1", sostuvo Colapinto acerca del pequeño percance que tuvo en la Q2 en la curva conocida como La Monumental de la que salió sin problemas. "El haber quedado noveno es un gran esfuerzo cuando hay un auto para estar ahí pero quedás un poco más adelante hiciste un gran trabajo", cerró y reveló que se quedó hasta muy tarde trabajando el día anterior, dio sus frutos y valió la pena.

Cómo quedó la grilla de largada en el Gran Premio de España en la Fórmula 1 con Colapinto noveno

Lando Norris - McLaren. Kimi Antonelli - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull Racing. Lewis Hamilton - Ferrari. Charles Leclerc - Ferrari. George Russell - Mercedes. Oscar Piastri - McLaren. Liam Lawson - Red Bull Racing. Franco Colapinto - Alpine. Arvid Lindblad - RB. Nico Hulkenberg - Audio. Gabriel Bortoleto - Audi. Esteban Ocon - Haas. Pierre Gasly - Alpine. Yuki Tsunoda - RB. Alex Albon - Williams Racing. Carlos Sainz - Williams Racing. Fernando Alonso - Aston Martin. Sergio Pérez - Cadillac. Valtteri Bottas - Cadillac. Oliver Bearman - Haas. Lance Stroll - Aston Martin.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de España de la Fórmula 1: cómo ver la carrera

La carrera será este domingo 13 de septiembre a las 11 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.