El festejo de Colapinto tras el noveno puesto en el GP de España de la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un gran rendimiento este sábado 13 de septiembre en la Qualy del Gran Premio de España de la Fórmula 1. El joven piloto argentino de Alpine terminó noveno luego de la Q3, posición en la que finalmente largará este domingo en el difícil circuito de Madring. Luego de regresar a los boxes con su equipo, el pilarense celebró este nuevo logro en la máxima categoría del automovilismo.

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El festejo de Colapinto en los boxes tras el noveno lugar en la Q3 del Gran Premio de España de la Fórmula 1

Rodeado de los mecánicos y con Pierre Gasly cerca -largará 14°- en argentino celebró su excelente clasificación que lo posiciona otra vez entre los diez mejores como sucedió en Italia hace una semana atrás. Poco después, en diálogo con los medios aseguró: "no esperábamos pasar a Q3, fue muy difícil. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar. Iba a ser muy difícil. Hice una vuelta... la de Q2 fue una locura y la de Q3...". A su vez, sostuvo que "mañana es una carrera larga pero intentaremos sumar puntos y hacer una buena carrera".

Cómo quedó la grilla de largada en el Gran Premio de España en la Fórmula 1 con Colapinto noveno

Lando Norris - McLaren. Kimi Antonelli - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull Racing. Lewis Hamilton - Ferrari. Charles Leclerc - Ferrari. George Russell - Mercedes. Oscar Piastri - McLaren. Liam Lawson - Red Bull Racing. Franco Colapinto - Alpine. Arvid Lindblad - RB. Nico Hulkenberg - Audio. Gabriel Bortoleto - Audi. Esteban Ocon - Haas. Pierre Gasly - Alpine. Yuki Tsunoda - RB. Alex Albon - Williams Racing. Carlos Sainz - Williams Racing. Fernando Alonso - Aston Martin. Sergio Pérez - Cadillac. Valtteri Bottas - Cadillac. Oliver Bearman - Haas. Lance Stroll - Aston Martin.

Franco Colapinto tuvo una gran Qualy y larga noveno en el Gran Premio de España

Los peligros del Gran Premio de España en la Fórmula 1

Curvas ciegas a alta velocidad: a diferencia de trazados urbanos lentos como Mónaco, combina sectores de altísima velocidad similares a Yeda con giros a ciegas. Si un monoplaza trompea, el piloto que viene detrás no tiene campo de visión para esquivarlo.

Frenadas en apoyo con muros pegados: cuenta con zonas donde los monoplazas deben frenar y girar al mismo tiempo pegados al hormigón. Un bloqueo de neumáticos mínimo envía al coche directamente contra la pared, sin escapatorias.

La curval La Monumental : su tramo peraltado exige trazar al límite para no perder carga aerodinámica. El más mínimo exceso de subviraje o sobreviraje se traduce en un impacto severo.

Grip cambiante y suciedad: al ser semiurbano, el asfalto retiene aceites y acumula virutas de goma fuera de la trazada, haciendo mortal cualquier intento de adelantamiento arriesgado.

La suma de muros inmediatos, frenadas inestables y altísima velocidad sin escapatoria convierte cualquier fallo técnico o humano en un accidente de alto impacto.