La alarmante conclusión de Colapinto para el Gran Premio de España de Fórmula 1: "A años luz"

Franco Colapinto analizó su difícil nivel en las prácticas del Gran Premio de España, advirtió por el rendimiento de Alpine y las pocas chances de adelantar

Las prácticas libres en el debut de Madring dejaron una señal de alerta para Franco Colapinto y Alpine en Fórmula 1. En el primer día de actividad del Gran Premio de España en Madrid, el argentino terminó 13° en la FP1 y 15° en la FP2, pero más allá de los tiempos, lo que le preocupó al argentino fue la distancia con Racing Bulls y la falta de evolución del monoplaza.

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El nuevo circuito semiurbano de la capital española presentó desde el comienzo un desafío importante para los pilotos de Fórmula 1. Con más de 22 curvas, el Madring exige precisión, concentración y una adaptación rápida a un trazado que todavía no forma parte del repertorio habitual de los corredores.

Para Colapinto, sin embargo, el principal problema no estuvo solamente en las características de la pista. El rendimiento del Alpine quedó un poco por debajo de las expectativas y, sobre todo, lejos de uno de sus rivales directos por el quinto puesto del Campeonato de Constructores como lo es Racing Bulls, algo que el propio Franco no ocultó.

“Estamos a años de luz de los Racing Bulls, especialmente. Hay que entender el por qué. Fue un día difícil”, señaló el argentino en diálogo con ESPN. La referencia no es menor. Mientras Colapinto terminó la FP2 en el 15° lugar, Arvid Lindblad consiguió el cuarto puesto y Yuki Tsunoda finalizó octavo. La diferencia encendió una alarma dentro de Alpine justo antes de un sábado decisivo.

La autocrítica de Colapinto en Alpine

Una de las cuestiones que más llamó la atención en el análisis del piloto argentino fue la falta de progreso entre las dos sesiones del viernes. La expectativa de Alpine estaba puesta en aprovechar la primera práctica para conocer el circuito y luego realizar modificaciones que permitieran mejorar el comportamiento del auto. Sin embargo, para Colapinto ese salto nunca llegó. “En la FP1 estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto”, explicó.

El argentino también detalló cuáles fueron las sensaciones que le transmitió el monoplaza después de los cambios realizados por el equipo. “De lo que intentamos, mejoró un poco adelante. En los pianos estaba muy duro el auto, eso mejoró. Después le pusimos un poco de carga y atrás va muy mal. Es muy impredecible y es un poco raro de manejar”, sostuvo.

La descripción expone uno de los principales problemas que Alpine deberá resolver durante las horas previas a la clasificación: encontrar un equilibrio que permita a Colapinto y Pierre Gasly tener un auto más competitivo y predecible, algo que el equipo logró sostener durante el pasado fin de semana en Monza.

La alarmante conclusión de Colapinto sobre el Gran Premio de España

Si el rendimiento del Alpine generó preocupación, hubo otra conclusión de Colapinto que puede resultar todavía más relevante de cara al domingo. Después de completar sus primeras vueltas en el Madring, el argentino consideró que adelantar será extremadamente complicado durante el Gran Premio de España. “No dimos el paso de FP1 a FP2 que tendríamos que haber dado. Hay que intentar entender”, afirmó inicialmente.

Luego fue todavía más contundente al referirse al trazado madrileño: “Es una pista difícil, especialmente de pasar. Es imposible pasar”. La característica puede convertirse en un factor determinante para la carrera. Si efectivamente las oportunidades de adelantamiento son escasas, una buena posición de clasificación podría adquirir un valor todavía mayor y cualquier error durante la sesión del sábado podría condicionar todo el domingo.

Cómo fue el viernes de Colapinto en Madring

La primera práctica libre dejó al piloto de Alpine en el 13° lugar después de completar 24 vueltas. Su mejor registro fue de 1:35.933, a 1.856 segundos de George Russell, quien estableció la referencia de la sesión. Gasly había marcado inicialmente un tiempo dos décimas mejor que el argentino, pero su vuelta fue eliminada por superar los límites de pista. Por eso terminó 14°, con un registro de 1:36.244.

En la FP2, Colapinto consiguió mejorar levemente su registro y llegó a 1:35.886 con neumáticos blandos. Sin embargo, cuando buscaba completar una vuelta todavía más rápida, su intento quedó condicionado por el accidente de Lindblad. El argentino explicó lo ocurrido: “No hice la vuelta con la goma blanda porque se cruzó Lawson en la curva larga”.

Por eso, la diferencia con Gasly debe analizarse con cierta cautela. El francés pudo completar uno de sus intentos y estableció un tiempo de 1:34.959, que lo dejó 11°. La diferencia entre ambos fue de 0.927 segundos, aunque Colapinto no contó con las mismas condiciones para realizar su vuelta rápida.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en el Gran Premio de España

La actividad de la Fórmula 1 continuará el sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 7:30 de la mañana, hora argentina. Luego llegará la clasificación, uno de los momentos centrales del fin de semana. La sesión comenzará a las 11:00 y determinará la posición de partida para el Gran Premio de España.

El plato fuerte será el domingo 13 de septiembre a las 10:00, cuando se dispute el Gran Premio de España en Madrid. La carrera tendrá un total de 57 vueltas. Para Colapinto, el desafío será doble: Alpine necesita encontrar durante la noche una solución al comportamiento impredecible del auto y, al mismo tiempo, reducir la distancia que mostró Racing Bulls. En un circuito donde, según su propia conclusión, adelantar puede ser “imposible”, la clasificación podría convertirse en la primera gran batalla del fin de semana.