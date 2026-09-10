Franco Colapinto advirtió por la dificultad del nuevo circuito de Madrid y anticipó un desafío exigente para la Fórmula 1 y Alpine en España.

El debut del Gran Premio de España en Madrid ya genera preocupación entre los protagonistas de la Fórmula 1. Franco Colapinto analizó este jueves las características del Madring y dejó un panorama alarmante al describir un trazado que tendrá curvas ciegas, frenadas en bajada y sectores combinados. El argentino, además, explicó las expectativas de Alpine, la pelea con Racing Bulls y la importancia de aprovechar cada oportunidad.

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La F1 tendrá este fin de semana una nueva cita en su calendario con el estreno del Madring, en Madrid. Antes de poner los autos sobre el asfalto, las características del circuito ya despertaron comentarios entre los pilotos por su elevado nivel de exigencia.

Uno de los que puso el foco en las dificultades que presentará el circuito fue Colapinto. El pilarense contó sus sensaciones después de probarlo en el simulador y dejó una advertencia que refleja el desafío que tendrán los corredores durante el fin de semana. “Es un circuito que es muy difícil. Creo que de los más difíciles de la temporada, sin lugar a dudas. , explicó Colapinto en diálogo con ESPN durante el media day de la capital española.

El piloto de Alpine incluso reconoció la complejidad del trazado con énfasis: "En el simulador, cerrar una vuelta buena que decís ‘me salió perfecta’ era casi imposible. Con la cantidad de curvas que hay, es realmente muy difícil poner todo junto”Son curvas traicioneras: son ciegas, entradas en bajada, frenás doblando y muchas combinadas”.

Para Colapinto, la exigencia será doble porque no solamente los monoplazas estarán sometidos a una fuerte demanda. Los pilotos también deberán mantener la concentración durante una carrera que tendrá más de 50 vueltas. “Es un circuito que va a ser duro para los autos y para los pilotos”, resumió.

Cuál será la clave del circuito para Colapinto

El piloto también puso especial énfasis en lo que sucederá durante la clasificación. Después de su actuación en Monza, donde finalizó 9° tras haber venido desde atrás, sabe que en un trazado como el de Madrid cada detalle puede resultar determinante. “Hay muchísima adrenalina en una qualy con estos circuitos. Hay que poner todo y va a ser duro juntar una vuelta excelente”, señaló.

Según su análisis, la diferencia estará en aquellos pilotos que logren encontrar rápidamente confianza en sus autos y puedan llevarlos al límite sin excederse. “El que lo pueda hacer y se sienta bien con el auto para ir al límite, va a marcar la diferencia”, sostuvo Colapinto.

Sus sensaciones coinciden con las de otros protagonistas de la Fórmula 1. Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, fue incluso más contundente y deslizó que apostaría su dinero a que habrá una bandera roja durante la actividad. Por su parte, Sergio “Checo” Pérez, piloto de Cadillac, reconoció que el trazado madrileño “da un poco de miedo” y remarcó que prácticamente no habrá margen para cometer errores.

Alpine llega con cautela después de Monza

Más allá de la dificultad que supone el circuito, Colapinto también fue consultado por las posibilidades de Alpine. El equipo mostró un rendimiento destacado en Monza, pero el argentino no espera necesariamente repetir aquel nivel en Madrid. “Ojalá que no, pero creo que va a ser un poco más difícil”, admitió.

El motivo está relacionado con las características del circuito italiano, que favorecieron especialmente las virtudes del Alpine. Las rectas y las curvas de baja velocidad fueron dos de los sectores en los que el auto logró mostrarse competitivo. “Monza se adaptó muy bien a nuestro coche y a los lugares donde éramos fuertes, especialmente las rectas, pero también las curvas de baja velocidad, donde éramos bastante buenos”, explicó.

De todos modos, Colapinto destacó el efecto que tuvieron las últimas actualizaciones introducidas por Alpine. La mejora había mostrado señales positivas en Zandvoort y permitió que el equipo diera otro paso adelante en Italia. “La mejora nos trajo mucho. En Zandvoort fue muy positiva. Puso al coche en una ventana mucho mejor y pudimos ofrecer un rendimiento mucho mejor en Monza”, afirmó.

La pelea de Alpine contra Racing Bulls y el error en Monza

El objetivo inmediato de Alpine también está claro: mantenerse por delante de Racing Bulls en el campeonato. Colapinto reconoció que el equipo venía teniendo dificultades para encontrar el ritmo necesario frente a sus rivales, entre ellos Racing Bulls y Audi. Por eso, las mejoras incorporadas al auto fueron consideradas fundamentales. “Por eso es una muy buena mejora la que hemos hecho en Monza, que fuimos claramente más fuertes. Es la dirección en la que tenemos que seguir presionando”, aseguró.

El argentino consideró que las actualizaciones llegaron en un momento clave y permitieron que Alpine recuperara terreno. “Nos faltaba ritmo en comparación con ellos y con Audi, y eso nos volvió a poner ligeramente por delante”, completó.

El fin de semana de Monza también apareció durante la conferencia de prensa de la FIA. Al ser consultado por la frustración que mostró después del error que le impidió aprovechar una posición privilegiada y pelear más arriba, Colapinto reconoció que estuvo molesto durante algunos días por no haber podido competir cómo deseaba ante McLaren, Ferrari y Red Bull. “No sucede muy a menudo tener la oportunidad de luchar con los mejores equipos y los mejores pilotos”, explicó.

Para el corredor de Alpine, aquella experiencia también representó una motivación diferente: por primera vez sintió que podía estar en condiciones de pelear por un podio. “Fue, por supuesto, mi primera experiencia haciéndolo, pero fue muy genial y una sensación muy diferente. Creo que es lo que estamos buscando con el equipo”, señaló.

Aunque lamentó el error, Colapinto hizo un balance positivo de su actuación general y destacó la recuperación posterior durante la carrera. “Fue un muy buen fin de semana y un muy buen paso adelante. Por supuesto, el error arruinó mis posibilidades y oportunidades, así que estaba molesto y frustrado”, reconoció.

Madrid, un lugar especial para Franco Colapinto

El Gran Premio de España en Madrid tendrá además un componente emocional para Colapinto. El argentino mantiene un vínculo especial con la ciudad porque allí comenzó parte de su recorrido en Europa y en las categorías de formación. “Madrid se siente como lo más cercano a casa”, contó el piloto de Alpine, quien recordó sus primeros pasos en el automovilismo europeo.

“Comencé aquí en Madrid, así que correr aquí en la Fórmula 1 es un sueño hecho realidad”, agregó. Sin embargo, dejó una frase que mira hacia el futuro. Colapinto aseguró que esta temporada Madrid se siente como una carrera de local, pero solamente “por esta temporada”, una referencia directa a su deseo de que la máxima categoría pueda regresar a Argentina.

Cuándo es el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en Madrid

La actividad del Gran Premio de España comenzará el viernes a las 8:30 de Argentina, con la primera práctica libre. La FP2 será a las 12:00. El sábado habrá un último entrenamiento desde las 7:30, mientras que la clasificación comenzará a las 11:00.

La carrera principal será el domingo 13 de septiembre a las 10:00, cuando el Madring tenga finalmente su esperado estreno como escenario de la Fórmula 1.