La viveza de Franco Colapinto para ganar posiciones en Monza tras el accidente de Leclerc: “Inteligente”

Franco Colapinto había llegado al GP de Italia con el principal objetivo de volver a la zona de puntos, algo que había comenzado bien al llegar a la Q3 y clasificar en el séptimo lugar de la grilla de partida. Tal como nos tiene acostumbrados desde su debut en la Fórmula 1, el pilarense volvió a tener una excelente largada, en la que se aprovechó de la lucha entre los Ferrari para superar a Lewis Hamilton, quien se había despistado levemente.

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No obstante, el momento más importante de esas primeras vueltas llegó con el accidente de Charles Leclerc, que perdió el control del SF-26 en la curva parabólica y se fue contra el muro de contención. En ese instante, el piloto argentino estaba justo detrás del monegasco, de manera que lo superó automáticamente para ponerse quinto detrás de Oscar Piastri y tuvo la brillante idea de jugarse el rebase contra el austriaco.

Y es que al momento de llegar a la recta, el piloto de Alpine presionó el botón de la batería para usar toda la potencia disponible, de manera que pasó al McLaren y se puso cuarto antes de que aparezcan las banderas amarillas. La rápida reacción que tuvo Franco fue digna de elogios entre los profesionales de la F1, que señalaron su viveza e inteligencia para aprovechar la energía acumulada antes de que la carrera se vea interrumpida.

Así lo reconoció Jolyon Palmer durante la transmisión de la cita en el Autodromo Nazionale di Monza, en la que señaló que la movida del argentino fue más interesante de lo que se pudo apreciar a primera vista. “Creo que el movimiento de Colapinto, en realidad, quizá fue más inteligente de lo que pareció inicialmente”, comenzó el expiloto en F1 TV, en donde celebró la agilidad mental que tuvo el pilarense.

“Si yo fuera Franco y viera a Leclerc salirse y terminar contra el muro, sabría que el coche de seguridad aparecería inmediatamente. Tienes unos pocos segundos para intentar completar el adelantamiento. Después de eso, no importa en qué nivel esté la batería”, agregó. Y es que al rebase le siguió automáticamente la bandera amarilla y luego roja, que interrumpió la carrera y dejó a Colapinto momentáneamente en el cuarto lugar para el relanzamiento.

El argentino terminó en el noveno lugar en Monza.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Italia, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Madring el este fin de semana. Allí se desarrollará el nuevo Gran Premio de España por la decimocuarta fecha entre el 11 y 13 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.