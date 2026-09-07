Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Italia

La Fórmula 1 volvió este fin de semana con el icónico Gran Premio de Italia, al que McLaren llegaba con muy buenas energías después de las dos victorias consecutivas de Lando Norris en Budapest y Zandvoort. En comparación con la situación de la escudería británica, Mercedes llegaba con una sanción a Andrea Kimi Antonelli, quien debía salir último debido a los cambios en la unidad de potencia del W17.

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No obstante, debido a otras sanciones, el piloto italiano terminó saliendo del decimonoveno lugar, aunque eso no le impidió meterse entre los diez primeros al momento de la interrupción por el accidente de Charles Leclerc. Por si fuera poco, Antonelli se colocó en posición de podio y batalló hasta las vueltas finales para arrebatarle la victoria a George Russell, que terminó segundo.

De este modo, Mercedes sumó un 1-2 este domingo en el Autodromo Nazionale di Monza, donde Max Verstappen completó el podio y fue el único que sumó puntos para Red Bull. La escudería austriaca tuvo a Liam Lawson fuera de los diez mejores, algo que también sucedió con Ferrari, que solamente sumó de la mano de Lewis Hamilton, que finalizó en el sexto lugar detrás de la dupla de McLaren.

Claro que Mercedes y McLaren no fueron los únicos equipos que sumaron con sus dos pilotos, algo a lo que se sumaron Alpine y Racing Bulls. El equipo galo tuvo a Pierre Gasly en el séptimo lugar y a Franco Colapinto en el noveno, mientras que la filial de Red Bull completó el Top-10 con Arvid Lindblad y Yuki Tsunoda en el octavo y décimo puesto, respectivamente.

Por otra parte, las escuderías que quedaron en cero este fin de semana en Monza fueron Audi, Williams, Haas, Cadillac y Aston Martin, que tuvo un doble abandono en la mitad de la carrera. Como resultado, Mercedes amplió su ventaja en la tabla de constructores y se acerca cada vez más al título, a la vez que sus pilotos, Antonelli y Russell, se encuentran en plena lucha por el título, con el joven italiano con 66 puntos de ventaja.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Países Bajos 2026

Mercedes: 468 puntos. Ferrari: 346. McLaren: 287. Red Bull: 204. Racing Bulls: 75. Alpine: 62. Haas: 21. Audi: 16. Williams: 11. Aston Martin: 3. Cadillac: 0.

Antonelli sumó su séptima victoria del año.

Horarios del GP de Italia 2026 de F1

Tras el GP de Italia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Madring, donde se disputará el Gran Premio de España entre el 11 y 13 de septiembre por la decimocuarta fecha. A continuación, los días y horarios: