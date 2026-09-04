Fórmula 1: Lando Norris lanzará su propio equipo dedicado a la formación de jóvenes talentos

Después de haber obtenido su primer título en la definición del 2025, Lando Norris no tuvo el mejor inicio en la nueva era de la Fórmula 1, con un McLaren que presentó muchos problemas de fiabilidad en las primeras fechas. Ahora bien, conforme avanzó el calendario, el rendimiento del MCL40 ha ido mejorando, a tal punto de que el inglés suma dos victorias consecutivas entre las citas de Hungría y Países Bajos.

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Ahora bien, por fuera de sus resultados en la máxima categoría, lo cierto es que el piloto británico también trabaja en otros proyectos relacionados con el automovilismo, siendo su última novedad la incursión en las categorías formativas. De acuerdo con un informe publicado por Motorsport, Norris se unió al equipo de karting Fusion Motorsport con el objetivo de crear su propia escudería, LN4 Fusion.

El plan del vigente campeón del mundo es que su equipo compita el próximo año en la F4 y F3, además de que buscará que se le apruebe una solicitud a la FIA para poder participar también de la F2 en 2027. Cabe mencionar que LN4 Fusion tiene los activos de AIX Racing y cuenta entre sus filas con Rene Rosin y Guillaume Capietto, exdirector y exjefe técnico de Prema Racing, respectivamente.

Por otra parte, Dan Richards se incorporó como CEO de la marca, a la vez que Dan Hazlewood asumió el rol de responsable del equipo en la base de Reino Unido para la supervisión de la F4 Británica. A pesar de todo esto, el proyecto de Norris no termina ahí, puesto que también tiene LN4 Legacy Programme, el programa para la formación de jóvenes talentos que tendrá a Julian Rouse a la cabeza.

En declaraciones rescatadas por Motorsport, el británico señaló que el talento no es suficiente para llegar a la cima y que la clave está en estar rodeado de las personas correctas. “Necesitas a las personas adecuadas a tu alrededor, el apoyo adecuado y las oportunidades adecuadas en el momento adecuado. De eso tratan estos dos proyectos”, afirmó Norris en la presentación de su equipo y programa.

El equipo competirá en F4 Británica y F3.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos