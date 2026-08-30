La reacción de los fanáticos a la renovación de Lando Norris con McLaren: "Lealtad"

Tras haber perdido el campeonato del 2024, Lando Norris obtuvo su primer título en la Fórmula 1 el año pasado al derrotar a Max Verstappen por apenas dos puntos, en una temporada marcada por la rivalidad con Oscar Piastri. De hecho, el australiano había comenzado mejor con los resultados hasta que el inglés comenzó a subir el nivel y finalmente lo superó en la segunda mitad del calendario para encaminarse a la corona.

Si bien la nueva era de la máxima categoría no comenzó de la mejor manera para McLaren, el piloto británico se las arregló para mantenerse entre los cinco mejores y ha sido el principal protagonista en las últimas dos fechas. Norris terminó la primera parte con un triunfo en Budapest y volvió al triunfo el domingo pasado en el GP de Países Bajos, tras lo cual se dio el anuncio de su renovación con el equipo de Woking.

Esta semana, la escudería británica confirmó la extensión del contrato del vigente campeón del mundo hasta finales del 2030, una noticia que fue muy bien recibida por las fanáticos de la F1. De hecho, Motorsport hizo un compilado con algunos de los mejores comentarios que surgieron en torno a la decisión del inglés y la mayoría celebró el hecho de que le haya dado continuidad a su proyecto en la estructura papaya.

“Lando mostró lealtad a McLaren y eso dio sus frutos con creces con un título, así que merece un nuevo gran acuerdo. Posiblemente sea un hombre de un solo equipo durante su carrera, y puede que tampoco haya terminado de ganar títulos”, afirmó un fan que remarcó que era la “elección perfecta”. Por su parte, otros señalaron el parecido con Jenson Button en 2009, aunque con la clara diferencia de edad que le da más margen a Norris.

Un detalle que no pasó desapercibido es que McLaren le regaló a su piloto el chasis del MCL39, el coche que lo llevó a su primer campeonato, algo que los aficionados valoraron como un tierno gesto del equipo británico. “Es un regalo absolutamente increíble poder conseguir tu primer coche ganador del campeonato. Totalmente merecido”, escribió otro seguidor de Lando.

Norris suma dos victorias en la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos