A finales de febrero, los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán dieron inicio al conflicto bélico que paralizó a Medio Oriente debido, principalmente, a la extensión de la zona de conflicto. El riesgo de los vuelos hizo que la Finalissima que debía disputarse en Lusail sea cancelada, mientras que la Fórmula 1 se vio forzada a cancelar los GPs de Arabia Saudita y Baréin que estaban programados para abril.

De hecho, la máxima categoría se quedó sin acción en ese mes, que fue aprovechado para revisar el nuevo reglamento técnico y evaluar la posibilidad de recuperar las fechas perdidas. En este sentido, el mes pasado se confirmó que el GP de Baréin se disputará en el Circuito Internacional de Sepang ubicado en Malasia, mientras que el GP de Arabia Saudita ya quedó fuera de los planes para la presente temporada.

Ahora bien, a estas alturas del año, la F1 esperaba que el conflicto bélico fuera resuelto, algo que no sucedió en lo absoluto y que compromete aún más al calendario que tenía planificado la competencia. Y es que, una vez que termine la gira por el continente americano con el GP de Las Vegas a mediados de noviembre, el certamen debía moverse a Oriente Medio para las últimas dos fechas del año en Qatar y Abu Dhabi.

No obstante, con la situación actual es probable que ambas carreras sean canceladas tal como sucedió con Jeddah, por lo que ahora se piensa en la posibilidad del regreso del Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Ímola para suplir una de las fechas. La antigua sede del GP de San Marino había quedado fuera de los planes para esta temporada después del triunfo de Max Verstappen en 2025 en lo que fue la quinta edición del GP de Emilia Romagna.

El problema es que los directivos tienen poco tiempo para tomar una decisión al respecto, dado que el límite establecido para cambiar de sede es el próximo 15 de septiembre, aunque esto no significa el retorno del GP italiano. Y es que el costo de la fecha estaría cubierto por la organización catarí, de manera que seguirá siendo el GP de Qatar, aunque con la diferencia de que se disputaría en otra pista, tal como sucederá con el GP de Baréin en Malasia.

Ímola fue inaugurado en 1973.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026