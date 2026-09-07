El primer mensaje de Alpine a Colapinto tras el error en Monza: "Todos contigo"

Alpine publicó el primer mensaje oficial de respaldo a Franco Colapinto, después del error del piloto argentino de 23 años en el Gran Premio de Monza 2026 de la Fórmula 1. Cuando el ex Williams estaba tercero, se despistó en la curva 6, quedó 16° y debió remontar desde muy atrás. Sin embargo, pese a los problemas en el piso del monoplaza rosa, pudo hacerlo y culminó noveno para sumar dos puntos en el campeonato.

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Luego de que el joven pilarense se pusiera a llorar en la zona mixta y hasta le pidiera perdón a la escuadra de Enstone tanto de manera pública como privada, Alpine recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@alpinef1team) para aclarar simplemente que lo que le ocurrió a Franco se trató de "los altos y bajos de este deporte". De hecho, completaron: "Todos estamos detrás de ti, Fran Colapinto!".

Franco Colapinto fue respaldado por Alpine tras el GP de Monza 2026.

Colapinto se recupera de a poco de la tristeza: "Ya estoy flama"

Luego del llanto en la zona mixta, el bonaerense bajó un poco las revoluciones a través de su perfil de Instagram. Junto a varias imágenes suyas en la carrera en la publicación en el feed, el ex Williams escribió: "Día durísimo por lo que podría haber sido... Nos levantamos y mañana con la esperanza renovada a seguir laburando!!!".

Al mismo tiempo, "Fran" insistió: "Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo, pole de Pierre (Gasly) en la qualy y hoy los dos autos entre los tres primeros hasta que allá fui... Buena remontada con el piso, que no quería más, para sumar unos puntos". Con más optimismo que antes, sentenció: "Gracias por bancarme siempre! Un poquito caliente post carrera pero ya estoy flama!!!!! Con todo a Madrid". En tanto, el asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore le comentó: "Forza Franco, guarda avanti! (fuerza Franco, mira hacia adelante!)".

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto?

La siguiente competencia de la F1 será el domingo 13 de septiembre a las 10 de Argentina, con el Gran Premio de España en Madrid.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026