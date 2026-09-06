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Franco Colapinto se despistó y quedó muy atrás en Monza tras el relanzamiento: el video

El piloto argentino salió de la pista en la curva número 6 y pasó a estar en el fondo de la pista, cuando claramente estaba para terminar entre los siete primeros. El video.

06 de septiembre, 2026 | 10.55
Franco Colapinto se despistó y quedó muy atrás en Monza tras el relanzamiento: el video

Franco Colapinto había superado a Max Verstappen y había quedado tercero luego del relanzamiento del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1, aunque al instante se despistó en la curva número 6 y quedó en el fondo en la pista. El piloto argentino de Alpine tenía todo para terminar entre los siete primeros, aunque esta situación lo relegó demasiado en la final.

MÁS INFO

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto?

La siguiente competencia de la F1 será el domingo 13 de septiembre a las 10 de Argentina, con el Gran Premio de España en Madrid.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026

  1. Fue 14° en Australia.
  2. Fue 10° en China.
  3. Fue 16° en Japón.
  4. Fue 7° en Estados Unidos (Miami).
  5. Fue 6° en Canadá.
  6. Fue 14° en Mónaco.
  7. Fue 10° en España (Barcelona).
  8. Fue 15° en Austria.
  9. Fue 9° en Gran Bretaña.
  10. Fue 10° en Bélgica.
  11. Fue 15° en Hungría.
  12. Fue 14° en Países Bajos.
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