Franco Colapinto se despistó y quedó muy atrás en Monza tras el relanzamiento: el video

Franco Colapinto había superado a Max Verstappen y había quedado tercero luego del relanzamiento del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1, aunque al instante se despistó en la curva número 6 y quedó en el fondo en la pista. El piloto argentino de Alpine tenía todo para terminar entre los siete primeros, aunque esta situación lo relegó demasiado en la final.

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¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto?

La siguiente competencia de la F1 será el domingo 13 de septiembre a las 10 de Argentina, con el Gran Premio de España en Madrid.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026