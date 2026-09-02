Lo que dejó la conferencia de Ben Sulayem, presidente de la FIA, en Buenos Aires.

La visita de Mohammed ben Sulayem a la Argentina para participar del Congreso de las Américas 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó muchos más detalles que las declaraciones oficiales del presidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), en sus conferencias de prensa. El dirigente emiratí de 64 años dialogó durante unos 50 minutos con los medios de comunicación en el Salón Le Printemps de La Mansión del hotel Four Seasons porteño, aunque la trastienda de dicho evento aportó información determinante acerca de lo que puede llegar a ocurrir a corto y mediano plazo con el automovilismo internacional en este país.

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La conclusión general es que hay mucho optimismo acerca de la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina recién "para 2029 o 2030", ya que antes de ello será muy difícil. Aunque desde todas las partes involucradas no pierden las esperanzas de que pueda ser en 2027 o 2028, la realidad hoy indica que todavía no dan los tiempos en cuanto a las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Ben Sulayem reiteró que "hay que tener paciencia porque estos son procesos a cinco años".

Avanzan las obras en el autódromo Gálvez porteño (fotos: gobierno CABA).

La remodelación del emblemático trazado porteño avanza a paso firme, pero aún resta muchísimo trabajo por hacer. Por ejemplo, la FIA exige 25.000 metros liberados para la zona de los boxes y ello no se cumplió. Por supuesto, el sector del paddock es considerado fundamental por la F1. Las tareas en esa zona y en el resto del trazado continúan.

Si bien el plan es que culminen para mediados de diciembre de este 2026, la sensación por ahora es que demorarán algunos días más y dichos arreglos podrían formar parte de una segunda etapa del proyecto. Desde el entorno de Ben Sulayem filtraron que "las charlas están muy avanzadas a futuro", aunque prefirieron no pronunciarse más allá de eso.

Franco Colapinto no es indispensable, pero sí clave para la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina

Otra cuestión a tener en cuenta para ilusionarse es la continuidad de Colapinto en "La Máxima". El piloto pilarense de 23 años acaba de renovar el contrato con Alpine para ser el segundo corredor oficial también en la temporada 2027, aunque no fue confirmado más allá de esa campaña y nadie sabe si estará en 2029 o 2030. "Ben Sulayem quedó enamorado de Argentina en todo sentido. Le gustó la calidez la gente, la comida, los lugares a los que lo llevaron...", fue otra de las frases que se escuchó por los pasillos de la mansión del Four Seasons.

A pesar de que tener una butaca nacional no es una condición indispensable para albergar un Gran Premio, las chances bajarían muchísimo si el ex Williams no estuviera en la grilla. Se trata de un país con tradición, con un público muy fierrero y que "no es nuevo en esto", como aseveró el propio directivo asiático. De hecho, si bien en la última presentación en abril de 1998 participó Esteban Tuero con el Minardi, en las tres pruebas anteriores en el Gálvez (1995, 1996 y 1997) no hubo ningún argentino y las tribunas estuvieron repletas igualmente.

Al respecto del deportista, Ben Sulayem descartó de plano que los comisarios deportivos de la F1 tengan una animosidad contra Argentina, después de la injusta sanción que sufrió "Fran" en Países Bajos en la última carrera. "Es un tema que estamos tratando, de hecho ya hay futuros comisarios deportivos siendo preparados para este tipo de situaciones. No creo que haya algo especial, de hecho cuando fui a Gran Bretaña me preguntaron lo mismo por los pilotos británicos... De todas maneras, es un tema a tratar", respondió el presidente de la FIA.

Avanzan las obras en el autódromo Gálvez porteño (fotos: gobierno CABA).

El factor Javier Milei y las elecciones presidenciales en 2027

Con relación al futuro de la gestión de La Libertad Avanza a nivel nacional, que se definirá recién en octubre o noviembre del próximo año de acuerdo a cómo terminen los resultados de la primera vuelta, la realidad es que no es indispensable que Milei siga como presidente para que la F1 pueda volver a la Argentina. Aunque el economista recibió a Ben Sulayem y hasta habló de automovilismo en una de las jornadas del Congreso de las Américas, la organización del eventual Gran Premio pasará más por la Ciudad, las empresas privadas que aportarán su dinero y los auspiciantes, por lo que el eventual cambio de gobierno en la Nación no afecta como se supone a la hora de llevar a cabo el multitudinario evento en la Capital Federal.

El calendario de la F1, con cambios para 2027

Otra cuestión que fue confirmada "en off" fue que el fixture de "La Máxima" no sufrirá demasiadas modificaciones para la próxima temporada. Tal es así que habrá "como máximo" cinco modificaciones, con el mismo total de 24 competencias finales "o a lo sumo, alguna menos". Se estima que el anuncio oficial será entre el 10 y el 20 de octubre de 2026.

El Rally Mundial, a un paso de volver a Argentina

El regreso de otra de las categorías más populares del planeta en el deporte motor a Córdoba es casi un hecho. Con el aval absoluto tanto logístico como financiero por parte del gobernador Martín Llaryora, está todo dado para que la resonante competencia retorne a "La Docta", donde no se presenta desde 2019. El debut de este certamen en el territorio nacional fue allá por 1980.

Ya en el 2027 o como máximo en 2028, el torneo estará otra vez en suelo argentino para su recorrido por Sudamérica. Lo más probable es que se mantenga la fecha de Paraguay, por lo que Argentina reemplazaría a la plaza de Chile. Otra vez, el parque de asistencia estaría ubicado en la costanera de Villa Carlos Paz. En tanto, los tramos cronometrados pasarían por los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra, con los clásicos tramos por Copina y Mataderos.