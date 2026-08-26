El análisis que expone a la FIA por la sanción a Franco Colapinto: la diferencia de vara de los comisarios

La sanción que recibió Franco Colapinto este domingo en el GP de Países Bajos ha causado mucho revuelo en las redes sociales, donde se llegó a cuestionar la idoneidad de los comisarios de la FIA para impartir justicia en la Fórmula 1. El pilarense había recibido un “drive through” por superar a Yuki Tsunoda en condiciones de bandera amarilla, a pesar de que no hacerlo hubiese significado un riesgo mayor con el RB22 de Max Verstappen atravesado en la pista.

El neerlandés había chocado en la curva 14 durante la primera vuelta, algo que obligó al japonés a frenar para evitar el impacto, mientras que el piloto argentino venía lanzado por la izquierda. De hecho, Jolyon Palmer, expiloto de F1 y actual analista para el sitio oficial de la competencia, hizo una reconstrucción de lo sucedido en el Circuito de Zandvoort y terminó convencido de que el accionar de Franco no fue incorrecto.

“Verstappen acaba de golpear el muro, no hay forma de que el piloto pueda reaccionar ante eso con una bandera amarilla y comenzar a reducir la velocidad”, comenzó el británico. Además, Palmer señaló que no se trataba solo de esquivar al tetracampeón del mundo, sino también los restos y el neumático que se había salido, de manera tal que la mejor opción para el pilarense era mantenerse por la izquierda.

“Yuki en realidad va a tener que reducir bastante la velocidad por esa rueda trasera que está sobre la pista y, al hacerlo, va a cruzarse, va a perder mucho impulso y Colapinto, en mi opinión, tiene absolutamente derecho a mantener su trazada y pasar. No hay ninguna bandera amarilla para él”, agregó. Ahora bien, lo llamativo es que Palmer rescató un suceso similar que vivió Lewis Hamilton en Silverstone este año, aunque con la diferencia de que solo recibió una reprimenda como sanción.

Y es que al heptacampeón lo juzgaron con el mismo artículo del reglamento que al argentino por no reducir la velocidad ante el abandono de Nico Hülkenberg: “Al determinar la penalización, los comisarios tuvieron en cuenta que Hamilton había ingresado al sector antes de que se mostrara la bandera amarilla, que la indicación amarilla llegó al piloto cuando este ya se encontraba cerca del final del sector, que el tiempo y la distancia disponibles para reaccionar eran muy limitados”.

Hamilton no fue penalizado en pista en Silverstone.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos