Cuándo sería el anuncio de Alpine sobre la continuidad de Franco Colapinto para 2027

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1 parece estar cada vez más cerca de una definición. Después de varios meses de especulaciones, buenos resultados y declaraciones favorables de Flavio Briatore, la escudería francesa todavía no realizó el anuncio oficial. Sin embargo, las últimas informaciones indican que septiembre aparece como el mes clave para conocer el futuro del argentino.

Hasta el momento, Alpine solamente tiene asegurado a Pierre Gasly para la próxima temporada. La segunda butaca permanece oficialmente disponible y Colapinto es uno de los nombres centrales para ocuparla. La situación es muy diferente a la incertidumbre que atravesó el argentino durante 2025: esta temporada consiguió resultados importantes y mostró una evolución que fue reconocida públicamente por el propio Briatore.

El asesor ejecutivo de Alpine ya había anticipado que la decisión llegaría después de analizar una buena parte del campeonato. En junio, Briatore explicó que el equipo pretendía utilizar las carreras hasta finales de agosto para evaluar el rendimiento de Colapinto y posteriormente definir su alineación. También dejó una frase alentadora: si Franco mantenía su nivel y la buena relación con Gasly, no veía motivos para modificar la dupla.

Ahora, con agosto llegando a su fin, el escenario comienza a aclararse. Una información publicada por LA NACION el 20 de agosto señala que la renovación estaría encaminada y que habrá que esperar hasta septiembre para una definición oficial. Por el momento, Alpine no comunicó un día concreto para realizar el anuncio.

Incluso surgieron versiones sobre la modalidad que podría tener el nuevo vínculo. Desde Francia trascendió que Alpine habría preparado para Colapinto un contrato “1+1”, es decir, una temporada garantizada con la posibilidad de extender el acuerdo por otra. Sin embargo, esa información todavía no fue confirmada por la escudería y Briatore tendría pendiente dar el paso definitivo.

El propio Colapinto reconoció en julio que todavía no había mantenido conversaciones definitivas sobre 2027 y manifestó su deseo de no tener que esperar hasta el final del campeonato para conocer su futuro. Mientras tanto, sostuvo que su prioridad era continuar carrera por carrera y seguir sumando puntos.

Hay otro antecedente que puede servir para entender cómo maneja Alpine este tipo de anuncios. La confirmación de Colapinto como titular para 2026 llegó el 7 de noviembre de 2025, durante el Gran Premio de São Paulo. En aquella oportunidad, la escudería aprovechó una fecha especialmente significativa: los números del día 07/11/25 sumaban 43, justamente el número que utiliza el argentino en la Fórmula 1.

Para 2027, todo indica que Alpine podría resolver la situación bastante antes. Septiembre se presenta hoy como la ventana más probable para el anuncio, aunque todavía no existe una fecha confirmada por el equipo. La decisión dependerá también de cómo termine de acomodarse el mercado de pilotos.

Colapinto, de todos modos, llega a esta instancia con argumentos deportivos más sólidos y con el respaldo público de Briatore. Por eso, salvo un movimiento inesperado en el mercado, el escenario más favorable es que Alpine confirme durante las próximas semanas al argentino como compañero de Gasly para 2027. La palabra definitiva, ahora, queda en manos de la escudería francesa.